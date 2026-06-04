Revenire spectaculoasă în Liga 1! Fostul jucător de la FCSB a semnat

Răzvan Oaidă a revenit în Liga 1. Mijlocaşul de 28 de ani care a trecut pe la FCSB şi Rapid va juca pentru UTA arad în sezonul următor.

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Oaidă are parte de o revenire spectaculoasă, dacă ţinem cont că el a jucat ultimul meci cu aproape un an în urmă, la începutul lunii iulie 2025, într-un U Cluj – Slovan Liberec 1-4.

Răzvan Oaidă a revenit în Liga 1

“Sunt fericit că am ajuns aici. Pentru mine, multe lucruri îmi sunt familiare: atmosfera, oamenii, orașul, terenurile și tot ceea ce înseamnă Aradul. Vin cu dorință de muncă, cu energie și abia aștept să începem pregătirea.

Este clar că orice jucător își dorește să evolueze în fața unui stadion plin la fiecare meci. Acest lucru vine și cu responsabilitate. Suporterii îți oferă energie, iar tu trebuie să le răspunzi prin atitudine, muncă și respect. UTA a fost mereu o echipă greu de învins, mai ales pe teren propriu”, a spus Oaidă.

Cine este Răzvan Oaidă

Jucătorul a început fotbalul la Atletico Arad, însă la vârsta de 16 ani calităţile sale au atras atenţia clubului englez Wolverhampton. A evoluat în academia formaţiei de Premiere League timp de doi ani, după care a ajuns în Italia, la juniorii celor de la Brescia.