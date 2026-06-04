Revenire spectaculoasă în Liga 1! Fostul jucător de la FCSB a semnat

Răzvan Oaidă a revenit în Liga 1. Mijlocaşul de 28 de ani care a trecut pe la FCSB şi Rapid va juca pentru UTA arad în sezonul următor.
Oaidă are parte de o revenire spectaculoasă, dacă ţinem cont că el a jucat ultimul meci cu aproape un an în urmă, la începutul lunii iulie 2025, într-un U Cluj – Slovan Liberec 1-4.
Răzvan Oaidă a revenit în Liga 1
“Sunt fericit că am ajuns aici. Pentru mine, multe lucruri îmi sunt familiare: atmosfera, oamenii, orașul, terenurile și tot ceea ce înseamnă Aradul. Vin cu dorință de muncă, cu energie și abia aștept să începem pregătirea.
Este clar că orice jucător își dorește să evolueze în fața unui stadion plin la fiecare meci. Acest lucru vine și cu responsabilitate. Suporterii îți oferă energie, iar tu trebuie să le răspunzi prin atitudine, muncă și respect. UTA a fost mereu o echipă greu de învins, mai ales pe teren propriu”, a spus Oaidă.
Cine este Răzvan Oaidă
Jucătorul a început fotbalul la Atletico Arad, însă la vârsta de 16 ani calităţile sale au atras atenţia clubului englez Wolverhampton. A evoluat în academia formaţiei de Premiere League timp de doi ani, după care a ajuns în Italia, la juniorii celor de la Brescia.
A revenit în România la FC Botoşani, în 2017, unde Răzvan a făcut şi pasul spre seniori. A debutat în Superliga împotriva celor de la Viitorul Constanţa pe 25 noiembrie 2017. În total, a bifat 51 de partide pentru formaţia din nordul Moldovei în toate competiţiile, în două sezoane. Începând cu sezonul 2019/2020, Oaidă a evoluat în tricoul celor de la FCSB. În primul la campioana en-titre a câştigat Cupa României, cel dintâi trofeu al carierei.
Ultimul sezon la FCSB, 2022/2023, a consemnat şi debutul în grupele unei competiţii europene pentru Răzvan, care a evoluat în Conference League. În total, a jucat pentru FCSB în 122 de partide, marcând şapte goluri şi oferind opt pase decisive. La începutul sezonului 2023/2024, mijlocaşul a ajuns la Rapid, acolo unde a fost utilizat în 44 de meciuri (un gol şi trei pase decisive). Pentru echipa de sub podul Grant are şase prezenţe în acest sezon de Superliga.
Răzvan Oaidă are 19 meciuri în cupele europene, toate în tricoul FCSB: 7 partide în calificările Europa League, 6 în grupele Conference League şi 6 în calificările Conference League.
Oaidă a făcut parte lotul naţionalei U21 la Campionatul European de tineret din 2021. Mijlocaşul a evoluat împotriva Olandei (1-1) şi împotriva Germaniei (0-0) la acel turneu final.
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