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El e primul transfer pe care îl face Gigi Becali la FCSB în vară! MM Stoica și Baciu l-au urmărit pe stadion

Andrei Nicolae Publicat: 3 iunie 2026, 10:29

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El e primul transfer pe care îl face Gigi Becali la FCSB în vară! MM Stoica și Baciu l-au urmărit pe stadion

Gigi Becali - Hepta

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FCSB plănuiește să își întărească serios echipa după ce a făcut un sezon modest, salvat în final de o calificare în preliminariile Conference League după două meciuri de baraj cu FC Botoșani și Dinamo. Roș-albaștrii sunt aproape să rezolve primul transfer al verii, iar acesta ar urma să fie Luca Stancu, fotbalistul celor de la Hermannstadt care evoluează pe postul de fundaș dreapta.

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Gigi Becali a anunțat după ce FCSB a învins-o în finala barajului pe Dinamo că va aduce șase jucători la echipă și că va face transferuri în valoare de 5 milioane de euro în total. Formația bucureșteană a început deja să își pregătească “fereastra” de mercato, iar un jucător care a intrat în vizorul echipei este Luca Stancu, conform digisport.ro.

Luca Stancu, gata să devină noul jucător al FCSB-ului

Fotbalistul de 21 de ani joacă la Hermannstadt din vara anului 2025, iar la finalul acestui sezon a retrogradat în Liga a 2-a alături de sibieni după barajul cu FC Voluntari. De aceea, o oporunitate de a rămâne în primul eșalon ar însemna enorm pentru Stancu, ținând cont și de numele echipei care și-l dorește.

Vestea legată de interesul lui FCSB pentru Stancu vine în contextul în care Mihai Stoica, Florin Cernat și Marius Baciu au fost prezenți la manșa a doua a barajului dintre FC Hermannstadt și FC Voluntari, fără să dea însă ulterior declarații legate de vreun jucător pe care l-au urmărit. Totuși, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a spus recent că echipa aproape a rezolvat primul transfer și că este vorba despre un fundaș dreapta.

De aceea, toate semnele par să se îndrepte spre o mutare care să vizeze venirea lui Luca Stancu la formația roș-albastră. În acest sezon, după ce a marcat un gol contra FCSB-ului în tricoul lui Hermannstadt, fundașul dreapta chiar a vorbit despre dorința sa de a juca pentru bucureșteni:

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Orice jucător din România visează să joace la FCSB. Eu aștept, nu se știe ce va fi. Momentan sunt aici, mă simt foarte bine și încerc să-mi fac treaba cât mai bine“.

În acest sezon, Luca Stancu a adunat 34 e partide pentru Hermannstadt, fiind folosit atât pe postul de fundaș dreapta, cât și pe cel de apărător stânga.

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