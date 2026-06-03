Gigi Becali, anunţ decisiv despre transferul lui Alex Dobre: “Am vorbit cu taică-su”

Rapid vrea să-l transfere pe Alexandru Dobre (27 de ani) în această vară. Cu 17 goluri marcate în Liga 1 și Cupa României, patronul Dan Şucu este dispus să-l vândă pentru 3 milioane de euro.

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Anunţul lui Gigi Becali despre transferul lui Alex Dobre

Cum Gigi Becali a anunţat că este dispus să investească o sumă consistentă în transferuri, el a fost întrebat dacă este interesat şi de Alex Dobre. În trecut, latifundiarul a declarat că a fost interesat de actualul jucător al Rapidului.

”Acum un an, da. Îmi plăcea de el, dar acum nu mă mai interesează. Eu am vorbit cu taică-su înainte să vină la Rapid.

Și am regretat, dar acum un an, un an și jumătate, dar asta nu înseamnă că mă interesează Dobre pe mine”, a spus Gigi Becali, citat de Fanatik.

Daniel Pancu, deranjat că Alex Dobre a intrat în conflict cu galeria

Şi Daniel Pancu pare că este dispus să-l treacă pe Dobre pe lista de transferuri. El l-a criticat pe Dobre pentru “ieşirile” la adresa suporterilor.