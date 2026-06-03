Gigi Becali, anunţ decisiv despre transferul lui Alex Dobre: “Am vorbit cu taică-su”

Rapid vrea să-l transfere pe Alexandru Dobre (27 de ani) în această vară. Cu 17 goluri marcate în Liga 1 și Cupa României, patronul Dan Şucu este dispus să-l vândă pentru 3 milioane de euro.
Anunţul lui Gigi Becali despre transferul lui Alex Dobre
Cum Gigi Becali a anunţat că este dispus să investească o sumă consistentă în transferuri, el a fost întrebat dacă este interesat şi de Alex Dobre. În trecut, latifundiarul a declarat că a fost interesat de actualul jucător al Rapidului.
”Acum un an, da. Îmi plăcea de el, dar acum nu mă mai interesează. Eu am vorbit cu taică-su înainte să vină la Rapid.
Și am regretat, dar acum un an, un an și jumătate, dar asta nu înseamnă că mă interesează Dobre pe mine”, a spus Gigi Becali, citat de Fanatik.
Daniel Pancu, deranjat că Alex Dobre a intrat în conflict cu galeria
Şi Daniel Pancu pare că este dispus să-l treacă pe Dobre pe lista de transferuri. El l-a criticat pe Dobre pentru “ieşirile” la adresa suporterilor.
„Dobre a fost căpitanul echipei în acest sezon, însă a avut și el momente în care a intrat în conflict cu suporterii. La Rapid nu ai voie să intri în conflict cu suporterii. Suporterul își exprimă opinia, iar obligația ta profesională este să respecți anumite lucruri și să te respecți ca sportiv, nu să ajungi în astfel de situații.
Dobre este unul dintre liderii echipei, dar, după ce îi voi cunoaște mai bine pe toți, voi putea spune cine este și cine nu este lider”, a declarat Pancu la conferinţa în care a fost numit antrenor.
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