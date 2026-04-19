Universitatea Craiova – Rapid LIVE TEXT (21:00). Derby “de foc” în Bănie. Oltenii egalează liderul cu o victorie

Universitatea Craiova și Rapid se întâlnesc duminică seara în derby-ul etapei cu numărul 5 din play-off-ul Ligii 1. Ambele formații au nevoie vitală de puncte, însă presiunea mai mare e în mod cert pe olteni, care o pot egala pe “U” Cluj cu o victorie, după ce liderul a fost învins de Dinamo sâmbătă.

Duelul din Bănie dintre Universitatea Craiova și Rapid va avea loc astăzi de la ora 21:00.

Universitatea Craiova vine la derby după ce a suferit o umilință în etapa precedentă, 0-4 contra Universității Cluj într-un meci în care elevii lui Cristiano Bergodi au fost net superiori. Aflată la trei puncte în spatele ardelenilor, oltenii pot ajunge din nou pe picior de egalitate cu ei după ce Dinamo s-a impus pe Arena Națională în fața “șepcilor roșii”.

De cealaltă parte, Rapid caută prima ei victorie în play-off după o serie de trei partide fără succes. Giuleștenii au rămas cu bucuria de la meciul cu Dinamo din prima rundă, după care au mai strâns un singur punct din nouă posibile. O victorie ar însemna enorm pentru trupa lui Costel Gâlcă, unde tensiunea este mare după ce antrenorul i-a luat banderola de căpitan lui Alex Dobre ca urmare a declarațiilor date de jucător după meciul cu FC Argeș.

În sezonul regulat, cele două echipe nu au putut fi separate, ambele meciuri terminându-se la egalitate. În Bănie, când Mirel Rădoi era antrenorul alb-albaștrilor, duelul s-a încheiat 2-2 în mod dramatic. Christensen și Kramer au marcat pentru giuleșteni, iar de la Craiova Rus și Nsimba, cel din urmâ transformând o lovitură de la 11 metri în minutul 90+10.