Universitatea Craiova – Rapid LIVE TEXT (21:00). Derby “de foc” în Bănie. Oltenii egalează liderul cu o victorie

Andrei Nicolae Publicat: 19 aprilie 2026, 10:51

Comentarii
Universitatea Craiova - Rapid / Sport Pictures

Universitatea Craiova și Rapid se întâlnesc duminică seara în derby-ul etapei cu numărul 5 din play-off-ul Ligii 1. Ambele formații au nevoie vitală de puncte, însă presiunea mai mare e în mod cert pe olteni, care o pot egala pe “U” Cluj cu o victorie, după ce liderul a fost învins de Dinamo sâmbătă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul din Bănie dintre Universitatea Craiova ș Rapid va avea loc astăzi de la ora 21:00 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Universitatea Craiova – Rapid LIVE TEXT (21:00). Echipele probabile

Universitatea Craiova vine la derby după ce a suferit o umilință în etapa precedentă, 0-4 contra Universității Cluj într-un meci în care elevii lui Cristiano Bergodi au fost net superiori. Aflată la trei puncte în spatele ardelenilor, oltenii pot ajunge din nou pe picior de egalitate cu ei după ce Dinamo s-a impus pe Arena Națională în fața “șepcilor roșii”.

De cealaltă parte, Rapid caută prima ei victorie în play-off după o serie de trei partide fără succes. Giuleștenii au rămas cu bucuria de la meciul cu Dinamo din prima rundă, după care au mai strâns un singur punct din nouă posibile. O victorie ar însemna enorm pentru trupa lui Costel Gâlcă, unde tensiunea este mare după ce antrenorul i-a luat banderola de căpitan lui Alex Dobre ca urmare a declarațiilor date de jucător după meciul cu FC Argeș.

În sezonul regulat, cele două echipe nu au putut fi separate, ambele meciuri terminându-se la egalitate. În Bănie, când Mirel Rădoi era antrenorul alb-albaștrilor, duelul s-a încheiat 2-2 în mod dramatic. Christensen și Kramer au marcat pentru giuleșteni, iar de la Craiova Rus și Nsimba, cel din urmâ transformând o lovitură de la 11 metri în minutul 90+10.

Reclamă
Reclamă

Echipele probabile la Universitatea Craiova – Rapid

Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Mora, Anzor, Teles, Bancu – D. Matei, Al-Hamlawi, Baiaram

Rezerve: S. Lung, Glodean, Badelj, Cicâldău, Nsimba, Stevanovic, D. Barbu, Băsceanu, Fl. Ștefan, T. Băluță, Al. Crețu

Schema prin care un bucureştean a făcut o avere în câteva luni, după ce a închiriat apartamentele altoraSchema prin care un bucureştean a făcut o avere în câteva luni, după ce a închiriat apartamentele altora
Reclamă

Absenți: Etim (suspendat), Isenko, M. Rădulescu, Mogoș (accidentați)

Antrenor Filipe Coelho

Rapid (4-2-3-1): Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Hromada, Grameni – Al. Dobre, Moruțan, Petrila – D. Paraschiv

Rezerve: Iliev, Briciu, D. Ciobotariu, Koljic, Hazrollaj, K. Keita, Christensen, Cr. Manea, Sălceanu, Burmaz, Talisson

Absenți: Mendes, Bolgado, Vulturar (accidentați)

Antrenor Costel Gâlcă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum să eviți țepele agenților imobiliari care vând ruine la preț de palat, în Capitală
Observator
Marius Şumudică, contre în direct cu Dănuţ Lupu în scandalul Dobre – Gâlcă: “Rapid l-a pierdut!” / “De 5 etape e penibil” Dezvăluiri despre conflictul din Dubai: “La mine nu mai joci!”
Fanatik.ro
Citește și
Cele mai citite
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”
Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calculScenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul