Home | Fotbal | Fotbal extern | Presa din Turcia anunţă că Mirel Rădoi este ca şi dat afară de la Gaziantep. I s-a găsit înlocuitor

Presa din Turcia anunţă că Mirel Rădoi este ca şi dat afară de la Gaziantep. I s-a găsit înlocuitor

Radu Constantin Publicat: 3 iunie 2026, 20:55 / Actualizat: 3 iunie 2026, 22:10

Comentarii
Presa din Turcia anunţă că Mirel Rădoi este ca şi dat afară de la Gaziantep. I s-a găsit înlocuitor

Mirel Rădoi, în timpul unui meci / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Presa din Turcia anunţă că Mirel Rădoi este ca şi plecat de Gaziantep. Potrivit Fanatik.tr există neînțelegeri cu antrenorul, iar numele lui Ömer Erdoğan a început să fie vehiculat în cadrul clubului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conducerea lui Gaziantep ar fi nemulțumită de declarațiile făcute în ultima perioadă de Rădoi în mass-media și analizează și alte variante de antrenor. În acest context, Gaziantep încearcă să-l aducă la echipă pe Ömer Erdoğan. Zilele următoare sunt decisive pentru Mirel Rădoi, care ar urma să fie demis, mai scriu turcii.

Pe de altă parte, Gaziantep nu este singurul club interesat de Ömer Erdoğan. S-a aflat că și Bursaspor și Esenler Erokspor îl vor la echipă pe experimentatul antrenor.

Declaraţia cu care Mirel Rădoi şi-a semnat sentinţa

Mirel Rădoi a declarat recent că dacă nu se fac transferurile cerute de el la club, atunci pleacă. „Dacă nu se pot transfera jucători, atunci e clar că între mine și club va trebui să existe o discuție. Indiferent dacă voi ajunge în situația de a schimba 10 echipe într-un sezon, o voi face de 10 ori”, a spus tehnicianul, la sport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece Sorana Cîrstea de sferturile de finală ale unui Grand Slam?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajaţii unei mari bănci private au ieşit la protest. Compania le taie primele şi tichetele de vacanţă
Observator
Angajaţii unei mari bănci private au ieşit la protest. Compania le taie primele şi tichetele de vacanţă
Tatuajul impresionant pe care și l-a făcut un star din Premier League: pe corpul său apare celebrul Joker și mesajul ”Why so serious?”
Fanatik.ro
Tatuajul impresionant pe care și l-a făcut un star din Premier League: pe corpul său apare celebrul Joker și mesajul ”Why so serious?”
22:06

Aryna Sabalenka s-a prăbuşit cu totul la conferinţa de presă: “Vreau să mă retrag din tenis acum”
22:00

Mihai Stoica, ultimele detalii despre transferul lui Darius Olaru
21:56

Daniel Pancu, prima reacție după ce Rapid și CFR au bătut palma pentru Mohammed Kamara! Va fi operat
21:22

VideoJurnal Antena Sport | Au prins gustul victoriilor
21:14

VideoJurnal Antena Sport | Le-a luat faţa rivalilor
21:07

Răzvan Lucescu și-a decis viitorul în direct! Ce se întâmplă cu oferta uriașă de la Beșiktaș
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică! 2 NEWS ALERTPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat 3 Se face transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB? Fotbalistul a dat răspunsul la ofertă 4 Darius Olaru l-a sunat pe Gigi Becali după victoria FCSB-ului cu Dinamo şi a avut o dorinţă clară 5 FCSB a găsit fundaș stânga pentru viitorul sezon. Merge în cantonament. Gigi Becali: “Fotbalist de fotbalist!” 6 Probleme uriașe la CFR! 10 fotbaliști și-au depus deja memorii. Neluțu Varga vine de urgență la Cluj
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat