Presa din Turcia anunţă că Mirel Rădoi este ca şi dat afară de la Gaziantep. I s-a găsit înlocuitor

Presa din Turcia anunţă că Mirel Rădoi este ca şi plecat de Gaziantep. Potrivit Fanatik.tr există neînțelegeri cu antrenorul, iar numele lui Ömer Erdoğan a început să fie vehiculat în cadrul clubului.

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Conducerea lui Gaziantep ar fi nemulțumită de declarațiile făcute în ultima perioadă de Rădoi în mass-media și analizează și alte variante de antrenor. În acest context, Gaziantep încearcă să-l aducă la echipă pe Ömer Erdoğan. Zilele următoare sunt decisive pentru Mirel Rădoi, care ar urma să fie demis, mai scriu turcii.

Pe de altă parte, Gaziantep nu este singurul club interesat de Ömer Erdoğan. S-a aflat că și Bursaspor și Esenler Erokspor îl vor la echipă pe experimentatul antrenor.

Declaraţia cu care Mirel Rădoi şi-a semnat sentinţa

Mirel Rădoi a declarat recent că dacă nu se fac transferurile cerute de el la club, atunci pleacă. „Dacă nu se pot transfera jucători, atunci e clar că între mine și club va trebui să existe o discuție. Indiferent dacă voi ajunge în situația de a schimba 10 echipe într-un sezon, o voi face de 10 ori”, a spus tehnicianul, la sport.ro.