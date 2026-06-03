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Jose Mourinho a alcătuit lista neagră! 6 jucători pe care nu-i mai dorește la Real Madrid

Daniel Işvanca Publicat: 3 iunie 2026, 18:26

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Jose Mourinho a alcătuit lista neagră! 6 jucători pe care nu-i mai dorește la Real Madrid

Jose Mourinho / Profimedia

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Numirea lui Jose Mourinho pe banca celor de la Real Madrid este iminentă, iar tehnicianul portughez are deja planuri mari în ceea ce privește lotul cu care va lucra în sezonul următor.

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Mai mult decât atât, „The Special One” i-a transmis deja lui Florentino Perez care sunt cei șase jucători pe care nu se va baza la revenirea pe banca „los blancos”.

Rodrygo și Camavinga, printre jucătorii pe care Mourinho îi vrea plecați

Jose Mourinho este decis să facă o reconstrucție totală în lotul celor de la Real Madrid, iar clubul „blanco” s-ar fi înțeles deja cu Ibrahima Konate și Denzel Dumfries.

Tehnicianul portughez a avut mai multe discuții cu Florentino Perez și i-a transmis actualului președinte numele celor șase jucători pe care i-ar vrea plecați de pe „Bernabeu”.

Rodrygo Goes, Eduardo Camavinga, Raul Asencio, Fran Garcia, Dani Ceballos și Franco Mastantuono au șanse mari să schimbe echipa în această vară. 

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