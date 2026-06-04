Un fotbalist a fost chemat de urgență la vamă pentru un colet comandat! A primit amendă de 450.000 de euro

Fotbalistul celor de la Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, a făcut o dezvăluire incredibilă în episodul 2 al documentarului pentru Amazon Prime numit „Loredana & Karim – Love & Drama”. Adeyemi, cel care are mamă româncă, este căsătorit cu Loredana Zefi, cântăreață de rap din Kosovo.
În episodul în cauză, Karim și Loredana au dezvăluit cum au ajuns să primească o amendă de 450.00 de euro.
Amendă pentru un colet
Incidentul a avut loc la finalul lui 2025. „Karim era cu mine în vacanță și a venit să filmăm un videoclip muzical. L-am sunat pe Ben și l-am rugat să ducă un colet la vamă” spune Loredana. Ben, cel mai bun prieten al lui Karim Adeyemi, a mers la aeroport iar acolo a dat de poliție.
Ben spune și el în documentar: „Am dus coletele la aeroport exact așa cum le primisem. Stăteam în fața polițistului și am văzut ce era înăuntru: o cagulă, un cuțit cu deschidere automată, un box (nr. pentru pumn) și alte câteva obiecte. Atunci mi-am spus: «Așa ceva nu poate fi în regulă.»”. În urma mărturiilor, poliția a determinat că obiectele îi aparțineau lui Adeyemi.
Cum au ajuns în posesia lui? Adeyemi susține că nu a existat nicio intenție criminală, că pachetul a fost o „cutie misterioasă” cumpărată online. Practic, cel care cumpără nu știe ce conține pachetul până la livrare. Fotbalistul explică: „Era o cutie cumpărată de pe un site și aveam deja o idee despre ce s-ar putea afla înăuntru. Era un site cu articole de vânătoare sau ceva asemănător. Putea conține orice, de la un box până la un mic briceag. Era, ca să spun așa, o cutie-surpriză, fără să știi exact ce vei primi” spune Adeyemi.
De ce a dorit însă să facă o asemenea comandă? Faima soției sale este motivul: „Dacă sunt singur și cineva vrea să mă atace, atunci să o facă. Dar nu și familia mea. Oamenii nu înțeleg: eu nu am o soție obișnuită. Soția mea este rapper. În opinia mea, o persoană aflată în atenția publicului trebuie să fie capabilă să se apere Gândirea mea era simplă: dacă pot să comand acel lucru în mod legal de pe internet, atunci nu are cum să fie ilegal” a încheiat Adeyemi.
Autoritățile n-au avut milă de jucător și soția lui și le-au dat o amendă de 7.500 de euro pentru fiecare din următoarele 60 de zile.
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