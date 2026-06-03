Chivu a mutat imediat după ce Real Madrid i-a luat un jucător! Pregătește ofertă de 50 de milioane de euro

Oficialii de la Inter Milano au fost anunțați marți seară de către Denzel Dumfries că acesta s-a înțeles cu Real Madrid, club care va plăti clauza de reziliere a contractului.

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Pentru Cristi Chivu, anunțul nu este unul surprinzător. Asta în condițiile în care una dintre principalele ținte pentru această vară a fost fix pentru postul de fundaș dreapta: Marco Palestra.

Inter pregătește o nouă ofertă

Conform lui Fabrizio Romano, Inter va porni un asalt pentru transferul lui Marco Palestra de la Atalanta. Prima ofertă, de 40 de milioane de euro, nu a fost suficientă, iar cei de la Atalanta speră să se ajungă la licitație, din moment ce de jucător se interesează și cluburi din Premier League.

Astfel, Inter continuă să forțeze mutarea și să obțină acordul jucătorului pentru transfer, astfel încât să evite licitația. În orice caz, Inter are două opțiuni pentru cei de la Atalanta: fie direct 50 de milioane de euro, suma cerută pentru jucătorul de 21 de ani, fie includerea în tranzacție a unui tânăr jucător recent debutat de către Chivu, Matteo Cocchi.

Palestra a jucat în ultimul sezon sub formă de împrumut la Cagliari și a impresionat: a fost titular în 34 de partide și a dat un gol și 4 assist-uri.