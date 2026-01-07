Mihai Popescu a revenit la antrenamentele FCSB-ului! Florin Tănase, absent de la pregătirea colectivă - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 7 ianuarie 2026, 11:32

Mihai Popescu, la antrenamentele FCSB-ului / Antena Sport

FCSB a început să se pregătească în cantonamentul din Antalya, acolo unde o așteaptă un singur meci amical, iar din Turcia au venit imagini care cu siguranță o să stârnească speranță în rândul suporterilor. Mihai Popescu, jucătorul accidentat după o ruptură de ligament încrucișat, s-a întors la antrenamentele roș-albaștrilor.

Campioana en-titre a României a ajuns duminică după-amiază în Antalya, acolo unde a început să se pregătească pentru a doua parte a campionatului. În lotul deplasat de Elias Charalambous și Mihai Pintilii s-a aflat și Mihai Popescu, fundașul care a devenit indisponibil după accidentarea suferită în meciul din octombrie dintre România și Austria, câștigat de “tricolori” cu 1-0.

Mihai Popescu s-a antrenat separat în Antalya

Inițial, patronul Gigi Becali a transmis în mod clar că nu se va mai baza pe serviciile stoperului și că nu îi va mai prelungi înțelegerea scadentă până în vară, pentru că accidentarea fundașului l-ar fi ținut departe de gazon până la finalul stagiunii. Cu toate acestea, există premise care să îi facă pe suporterii roș-albaștri să spere într-o revenire mai rapidă a lui Popescu.

În Antalya, fundașul central s-a antrenat separat de colegii săi, marcând revenirea sa la pregătirile FCSB-ului după trei luni. Deși nu a fost prezent la exercițiile efectuate de restul colegilor săi, Popescu a fost văzut alături de un membru din staff-ul roș-albaștrilor la marginea terenului. Imaginile respective pot da speranță fanilor care îl așteaptă mai repede decât se preconiza înapoi pe gazon pe Popescu.

Pe lângă informația legată de revenirea lui Mihai Popescu de miercuri, din cantonamentul FCSB-ului a mai apărut o veste. Florin Tănase nu s-a antrenat nici el alături de restul colegilor, însă nu din motive medicale, ci pentru că a rămas în sala de forță.

FCSB va disputa unicul meci amical din Antalya pe 9 ianuarie, de la ora 16:00, în compania celor de la Beșiktaș.

Imagini de la antrenamentele FCSB-ului din Antalya / Antena Sport
Imagini de la antrenamentele FCSB-ului din Antalya
Imagini de la antrenamentele FCSB-ului din Antalya / Antena Sport
