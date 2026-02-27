Câţi bani primeşte George Pușcaș pentru fiecare gol marcat la Dinamo - Antena Sport

Venirea lui George Puşcaş la Dinamo a bucurat suflarea dinamovistă. Dacă iniţial erau vehiculate sume impresionante pentru ca Puşcaş să semneze, fotbalistul a ales să vină în Ştefan cel Mare pe un salariu mult mai mic!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul a semnat un contract valabil pe un an și jumătate, până în vara lui 2027, iar salariul lunar va fi de 15.000 euro! Sezonul viitor, contractul său va fi mai mare cu 5000 euro, anunţă Pro Sport.

Banii lui vor creşte în fucţie de performanţele echipei. Dacă Dinamo intră în grupele Ligii Campionilor, Pușcaș va ajunge la un venit lunar de 22.500 euro. Pe lângă salariu, atacantul mai poate beneficia şi de alte bonusuri interesante. Pușcaș mai poate primi 10.000 de euro dacă Dinamo câștigă campionatul, dar şi câte 1000 de euro pentru fiecare gol marcat.

Fotbalistul a venit în Ştefan cel Mare liber de contract şi fără să primească bani la semnătură, dar dacă fotbalistul se transferă în străinătate, atunci el ar urma să încaseze 25% dacă mutarea se face pentru jumătate de milion de euro. Dacă suma de transfer este mai mare, procentul pe care fotbalistul îl încasează va creşte.