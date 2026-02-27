Când ar urma să fie prezentat Gică Hagi ca selecţioner al echipei naţionale! - Antena Sport

Gica Hagi, la meciul de retragere al Generaţiei de Aur / Sport Pictures

Gică Hagi (61 de ani) s-a înţeles cu FRF pentru a fi următorul selecţioner al echipei naţionale, după ce Mircea Lucescu (80 de ani) îşi va încheia mandatul.

Mircea Lucescu va conduce naţionala la barajul cu Turcia. Turcia – România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea se va întâlni, în finala barajului pentru Mondial, cu învingătoarea duelului dintre Slovacia şi Kosovo. Pierzătoarele vor disputa şi ele un amical.

Gică Hagi ar fi bătut palma cu FRF pentru a fi următorul selecţioner al României

Gică Hagi ar urma să fie prezentat ca selecţioner al naţionalei într-o conferinţă de presă, ce ar urma să aibă loc pe 15 aprilie.

“Eu așa știu, că pe 15 aprilie (n.r. Gică Hagi) va fi prezentat. Va fi o conferință mare de presă în care se va povesti lucrul ăsta”, informează iamsport.ro.

După ce a renunţat la banca tehnică a echipei unde este patron, Farul, Gică Hagi nu a preluat o altă formaţie. “Regele” ar urma să cedeze şi acţiunile pe care le are la Farul. S-a discutat despre posibilitatea împărţirii acţiunilor între Gică Popescu şi Hristo Stoicikov, fost coleg cu Hagi şi Popescu la Barcelona.