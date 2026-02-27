Jucătorii de la "U" Cluj vor avea o primă uriaşă cu Oţelul Galaţi - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorii de la “U” Cluj vor avea o primă uriaşă cu Oţelul Galaţi

Radu Constantin Publicat: 27 februarie 2026, 13:16

Jucătorii de la U Cluj vor avea o primă uriaşă cu Oţelul Galaţi

Universitatea Cluj - Oțelul / Sportpictures

Jucătorii de la Universitatea Cluj joacă petru o primă uriaşă cu Oţelul Galaţi. Dacă vor trece de gălăţeni, atunci jucătorii lui Cristiano Bergodi sunt matematic în play-off. Pentru această performanţă fiecare jucători ar urma să fie recompensat cu o sumă de aproximativ 15.000 de euro.

“Există niște bonusuri de play-off și modul cum se premiază jucătorii noștri. Plătim jumătate din sumă imediat după fiecare victorie sau după fiecare punct acumulat și cealaltă jumătate se plătește dacă ne atingem obiectivul. Obiectivul este accederea în play-off. Deci practic s-a adunat o sumă care se plătește doar dacă accedem în play-off. Deci există o motivație suplimentară cu siguranță.

La noi primele sunt undeva la 300 de euro punctul și jumătate din acea sumă se plătește după meci și cealaltă se calculează și se plătește dacă ne atingem obiectivul și acest obiectiv este intrarea în play-off. (n.r. Undeva la 15.000 de euro per total pentru un jucător dacă se intră în play-off) Da, să zicem”, a spus Radu Constantea la Fanatik.ro.

Oficialul celor de la Universitatea Cluj speră ca ardelenii să se impună cu Oţelul, ca să nu mai existe un meci decisiv, cu FCSB.

“Da, vă dați seama că ar fi extrem de dificil pentru noi să jucăm cu FCSB un meci decisiv și din acest punct de vedere ne-am dori să câștigăm meciul din această seară. Nu vreau să mă gândesc la acel meci. Așa că ne gândim la meciul din seara asta și sper să nu ajungem la acest scenariu”, a mai spus Radu Constantea pentru sursa menţionată.

