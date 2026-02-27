Un fost campion cu FCSB știe cum roș-albaștrii au ajuns la un pas să rateze play-off-ul: "Aveau nevoie de el" - Antena Sport

Alexandru Bourceanu, omul care a cucerit șapte trofee în carieră alături de FCSB, a vorbit recent despre transferul lui Adrian Șut de la formația roș-albastră și a tras o concluzie: echipa lui Elias Charalambous ar fi avut nevoie în anumite momente de jucătorul care a plecat la Al-Ain în schimbul a 1,5 milioane de euro.

FCSB e în pericol să rateze pentru prima dată play-off-ul de când s-a implementat formatul, roș-albaștrii fiind pe locul 7 cu două etape înainte de final. Campioana ultimelor două ediții de Liga 1 e la doar trei puncte de FC Argeș, care e pe 6, însă problema mare este că nu mai este la mâna ei și există inclusiv un scenariu prin care ar putea fi OUT din lupta pentru Top 6 până să apuce să joace duminică în fața lui UTA.

Cum vede Bourceanu plecarea lui Șut de la FCSB

Recent, Bourceanu a vorbit despre transferul mijlocașului de 26 de ani în străinătate, având prilejul să discute despre cât de important era fotbalistul din linia mediană în jocul echipei. Fostul închizător de la FCSB crede că echipa patronată de Becali a avut de pierdut atunci când l-a cedat pe Șut la Al-Ain în mijlocul sezonului.

“Clar, Șut era un jucător foarte bun. Era un moment în care aveau nevoie de el. Pentru că el a fost unul dintre cei mai importanți jucători în cele mai importante momente din ultimii cinci ani“, a spus Bourceanu, potrivit sport.ro.

După plecarea lui Șut, FCSB a început dezastruos partea a doua de campionat, înregistrând patru meciuri fără victorie, două în campionat și două în Europa League. În această serie, roș-albaștrii au pierdut trei dueluri consecutive, cu FC Argeș, CFR și Dinamo Zagreb.