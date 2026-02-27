„E cel mai important meci”. Gigi Becali, ședință cu jucătorii de la FCSB înaintea ultimelor etape: „Așa mi-au zis” - Antena Sport

Gigi Becali a oferit declarații înaintea ultimelor două etape de Liga 1, decisive pentru FCSB în vederea luptei pentru play-off. Patronul campioanei a transmis că cel mai important meci din această rundă este cel dintre U Cluj și Oțelul, care se va disputa azi, de la ora 20:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cazul în care U Cluj se încurcă cu Oțelul și ulterior pierde cu FCSB în ultima etapă, campioana se va califica în play-off. În prezent, roș-albaștrii ocupă locul șapte, cu 43 de puncte, fiind la trei puncte distanță de locul șase, ocupat de FC Argeș.

Gigi Becali, calcule pentru play-off

Gigi Becali a mai dezvăluit că a vorbit cu o parte dintre jucătorii săi de la FCSB, înaintea etapelor decisive din Liga 1. Patronul campioanei a transmis că elevii lui Elias Charalambous au recunoscut că în acest sezon, au tratat partidele mult prea relaxați.

„Cel mai important meci e azi. Dacă azi se întâmplă un egal, dacă nu bate U Cluj, suntem la mâna noastră. Am analizat toate scenariile. Suntem la mâna noastră dacă nu bate U Cluj. Nu am mai fi, în ultima etapă, la mâna altora.

Următorul scenariu ar fi să bată Farul pe CFR Cluj pentru că am încredere că Dinamo nu-și permite să nu scoată măcar un egal cu CFR Cluj în ultima etapă. Dacă e să o luăm, am pierdut noi campionatul… Trebuia să facem egal cu Poli Iași și am pierdut. A dat Cristea gol, în 10 oameni. Și am mai câștigat campionatul în ultima etapă, când s-a încurcat Tg. Mureș cu Oțelul.