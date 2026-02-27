„E cel mai important meci”. Gigi Becali, ședință cu jucătorii de la FCSB înaintea ultimelor etape: „Așa mi-au zis” - Antena Sport

Gigi Becali a oferit declarații înaintea ultimelor două etape de Liga 1, decisive pentru FCSB în vederea luptei pentru play-off. Patronul campioanei a transmis că cel mai important meci din această rundă este cel dintre U Cluj și Oțelul, care se va disputa azi, de la ora 20:00.
În cazul în care U Cluj se încurcă cu Oțelul și ulterior pierde cu FCSB în ultima etapă, campioana se va califica în play-off. În prezent, roș-albaștrii ocupă locul șapte, cu 43 de puncte, fiind la trei puncte distanță de locul șase, ocupat de FC Argeș.
Gigi Becali, calcule pentru play-off
Gigi Becali a mai dezvăluit că a vorbit cu o parte dintre jucătorii săi de la FCSB, înaintea etapelor decisive din Liga 1. Patronul campioanei a transmis că elevii lui Elias Charalambous au recunoscut că în acest sezon, au tratat partidele mult prea relaxați.
„Cel mai important meci e azi. Dacă azi se întâmplă un egal, dacă nu bate U Cluj, suntem la mâna noastră. Am analizat toate scenariile. Suntem la mâna noastră dacă nu bate U Cluj. Nu am mai fi, în ultima etapă, la mâna altora.
Următorul scenariu ar fi să bată Farul pe CFR Cluj pentru că am încredere că Dinamo nu-și permite să nu scoată măcar un egal cu CFR Cluj în ultima etapă. Dacă e să o luăm, am pierdut noi campionatul… Trebuia să facem egal cu Poli Iași și am pierdut. A dat Cristea gol, în 10 oameni. Și am mai câștigat campionatul în ultima etapă, când s-a încurcat Tg. Mureș cu Oțelul.
Am vorbit cu o parte dintre jucători. Și-au dat seama că au greșit, că au intrat prea relaxați și că s-au crezut campioni. Așa au zis. Și-au dat seama că din vina lor sunt aici. Ei vor în play-off, eu vreau ce se poate cel mai mult. Adică să intrăm în play-off de pe locul 4. Dacă U Cluj bate, vreau locul 5. Să vedem ce va fi azi. Azi sper la măcar un egal.
Dacă ești FCSB și vrei în play-off, dar nu bați pe UTA, stai acasă! Dacă joci pe Arena Națională cu U Cluj, cu calificarea pe masă, și nu bați, ce mai cauți? Rar se întâmplă să nu se vadă crema în astfel de momente. Se vede echipa mai valoroasă. Așa am văzut la echipele mari”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.
- Andrei Borza își prelungește contractul cu Rapid. Giovanni Becali a confirmat: „Suntem acolo, la o centime”
- Câţi bani primeşte George Pușcaș pentru fiecare gol marcat la Dinamo
- Jucătorii de la “U” Cluj vor avea o primă uriaşă cu Oţelul Galaţi
- Un fost campion cu FCSB știe cum roș-albaștrii au ajuns la un pas să rateze play-off-ul: “Aveau nevoie de el”
- Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB