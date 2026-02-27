Andrei Borza își prelungește contractul cu Rapid. Giovanni Becali a confirmat: „Suntem acolo, la o centime” - Antena Sport

Andrei Borza (20 de ani) e la un pas să-și prelungească înțelegerea cu Rapid. Actualul contract al fundașului va expira în vara lui 2027, însă giuleștenii și-au dorit să evite scenariul în care acesta ar fi intrat în ultimul sezon de contract.

Giovanni Becali a confirmat faptul că negocierile privind prelungirea contractului lui Andrei Borza sunt avansate, urmând ca totul să devină oficial în curând.

Andrei Borza își prelungește contractul cu Rapid

Andrei Borza își va prelungi contractul cu Rapid pe încă un sezon, până în 2028. Giovanni Becali, impresarul tânărului fundaș, s-a declarat convins de faptul că acesta are mari șanse să plece de la formația din Giulești la finalul actualei stagiuni.

„Suntem aproape să prelungimi. La o centime, la o virgulă. Am vorbit cu el și suntem acolo. Este un jucător tânăr, iar noi niciodată n-am profitat de ei.

Borza este pe un drum bun. Cred că mâine sau poimâine, în funcție de răspunsul domnului Angelescu, vom avea o întâlnire pentru prelungirea contractului cu Rapid. El mai are un an de contract, până în 2027.