Andrei Borza își prelungește contractul cu Rapid. Giovanni Becali a confirmat: „Suntem acolo, la o centime” - Antena Sport

Andrei Borza (20 de ani) e la un pas să-și prelungească înțelegerea cu Rapid. Actualul contract al fundașului va expira în vara lui 2027, însă giuleștenii și-au dorit să evite scenariul în care acesta ar fi intrat în ultimul sezon de contract.
Giovanni Becali a confirmat faptul că negocierile privind prelungirea contractului lui Andrei Borza sunt avansate, urmând ca totul să devină oficial în curând.
Andrei Borza își prelungește contractul cu Rapid
Andrei Borza își va prelungi contractul cu Rapid pe încă un sezon, până în 2028. Giovanni Becali, impresarul tânărului fundaș, s-a declarat convins de faptul că acesta are mari șanse să plece de la formația din Giulești la finalul actualei stagiuni.
„Suntem aproape să prelungimi. La o centime, la o virgulă. Am vorbit cu el și suntem acolo. Este un jucător tânăr, iar noi niciodată n-am profitat de ei.
Borza este pe un drum bun. Cred că mâine sau poimâine, în funcție de răspunsul domnului Angelescu, vom avea o întâlnire pentru prelungirea contractului cu Rapid. El mai are un an de contract, până în 2027.
Când ai un astfel de jucător, de 20 de ani, care joacă la Rapid, va evolua în play-off și va deveni un viitor jucător al echipei naționale, nu tragi de timp. Noi nu procedăm așa. Oamenii care au lucrat cu mine nu au făcut niciodată acest lucru cu jucătorii aflați spre finalul contractului.
Dacă pentru Chivu s-au plătit 17 milioane de euro cu șase luni înainte de expirarea contractului, vă dați seama că nu vom proceda astfel. Cluburile au dreptul să își recupereze investițiile făcute în transferul și salariul jucătorului.
Cred că sunt șanse mici să rămână la Rapid din vară, motiv pentru care vom prelungi contractul doar cu un an. El are o clauză de reziliere de 4 milioane de euro. Are o dârzenie în joc care îl recomandă”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.
Andrei Borza a bifat 18 meciuri pentru Rapid în Liga 1, reușind să marcheze două goluri și să ofere tot atâtea pase decisive. Fundașul a fost măcinat de o accidentare suferită la echipa națională, motiv pentru care a lipsit o bună perioadă de timp.
Andrei Borza a reușit să marcheze două goluri, în ultimele două meciuri disputate de Rapid. Fundașul a punctat în eșecul suferit cu Farul, scor 1-3, cât și în victoria obținută cu Dinamo, scor 2-1.
- Gigi Becali, detalii de ultim moment despre situația lui Florin Tănase. Ce se va întâmpla la UTA – FCSB
- „E cel mai important meci”. Gigi Becali, ședință cu jucătorii de la FCSB înaintea ultimelor etape: „Așa mi-au zis”
- Câţi bani primeşte George Pușcaș pentru fiecare gol marcat la Dinamo
- Jucătorii de la “U” Cluj vor avea o primă uriaşă cu Oţelul Galaţi
- Un fost campion cu FCSB știe cum roș-albaștrii au ajuns la un pas să rateze play-off-ul: “Aveau nevoie de el”