AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 1 decembrie - Antena Sport

Cele mai tari ştiri ale zilei de 1 decembrie sunt pe as.ro, de la revoluţia anunţată de Gigi Becali la FCSB, la transferul dorit de Costel Gâlcă la Rapid.

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 1 decembrie

1. Semnează Duarte

Andre Duarte este primul transfer de la FCSB în această iarnă. Fostul fundaş al Craiovei lui Mititelu va avea un salariu de 20.000 de euro pe an şi va semna pe două sezoane.

2. Când revine Bîrligea

Accidentarea lui Bîrligea este una serioasă. Atacantul va rata derby-ul cu Dinamo şi va reveni abia la meciul extrem de important cu Rapid, de pe 21 decembrie.