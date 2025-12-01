AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 1 decembrie - Antena Sport

Cele mai tari ştiri ale zilei de 1 decembrie sunt pe as.ro, de la revoluţia anunţată de Gigi Becali la FCSB, la transferul dorit de Costel Gâlcă la Rapid.
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 1 decembrie
1. Semnează Duarte
Andre Duarte este primul transfer de la FCSB în această iarnă. Fostul fundaş al Craiovei lui Mititelu va avea un salariu de 20.000 de euro pe an şi va semna pe două sezoane.
2. Când revine Bîrligea
Accidentarea lui Bîrligea este una serioasă. Atacantul va rata derby-ul cu Dinamo şi va reveni abia la meciul extrem de important cu Rapid, de pe 21 decembrie.
3. Lista neagră
Tot de pe as.ro, afli care sunt jucătorii care vor pleca de la FCSB în această iarnă. “Vor veni cinci fotbalişti”, anunţă Becali.
4. Transfer din Italia
Costel Gâlcă cere un transfer de Serie A la Rapid. Antrenorul îl vrea pe Ramadani, jucătorul pe care actuala lui echipă, Lecce, a plătit 1.2 milioane de euro când l-a cumpărat de la Aberdeen.
5. Victorie de 1 decembrie
România a obţinut prima victorie la Cupa Mondială Echipe Mixte. Tricolorii au învins de Ziua Naţională Brazilia. Românii se pregătesc pentru finala cu Franţa, ce va avea loc marţi dimineaţă, de la 4, pe AntenaPLAY.
