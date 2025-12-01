Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: "Mă bucur să fiu din nou aici" - Antena Sport

Transferul lui Andre Duarte la FCSB este ca și finalizat. După ce Mihai Stoica anunțase vineri, 28 noiembrie, că există un acord verbal cu fundașul central de la Ujpest, fotbalistul a reușit între timp să-și rezilieze contractul cu clubul maghiar.

Luni, 1 decembrie, Andre Duarte a sosit în București pentru semnarea contractului cu echipa roș-albastră. La aeroport, jucătorul a oferit și primele declarații despre revenirea în România.

„E bine, mă bucur să fiu din nou aici. Îmi place mult țara și cam asta e. Am mai urmărit unele meciuri din campionatul României în ultima perioadă. Sunt doar fericit să mă aflu aici”, a spus fundașul, potrivit golazo.ro.

Duarte urmează să efectueze vizita medicală și să parafeze înțelegerea cu FCSB în perioada următoare.