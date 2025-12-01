„Îi dați o funcție în club?” Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali a oferit declarații despre situația lui Vlad Chiricheș de la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit faptul că fundașul de 36 de ani va evolua în următorul meci, cel cu UTA, din a doua etapă a grupelor Cupei României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vlad Chiricheș își va încheia contractul cu FCSB la finalul sezonului și s-a zvonit că acesta ar putea pleca de la echipă. Totuși, Gigi Becali ia în calcul să-l păstreze pe fundaș în cadrul clubului, fiind dispus să-i ofere un post pentru a rămâne alături de echipă.

Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș la FCSB

Până să-i ofere un post în conducerea echipei, Gigi Becali a anunțat că va miza pe Vlad Chiricheș la duelul de miercuri cu UTA, din Cupa României. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că singura problemă a veteranului din lotul roș-albaștrilor este lipsa rapidității.

„(n.r. lui Chiricheș îi dați vreo funcție în club de la iarnă?) Dacă vrea, cum vrea, nu știu ce o să fie. Dar stai să vedem, că poate îl mai folosim. O să joace acum, în Cupă. Nu o să fie pe teren niciun titular, nici nu pleacă acolo.

E bine că a ieșit așa la meciul cu Farul (n.r. victorie cu 2-1), dar dacă îl bagi pe Chiricheș în centru când vrei să ții de rezultat, așa cum e el, mai bătrân, mai lent, îți ia mingea, mai o gâdilă puțin, dă pasă, nu se precipită, are experiență.