„Îi dați o funcție în club?” Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș la FCSB - Antena Sport

„Îi dați o funcție în club?” Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 1 decembrie 2025, 16:25

Vlad Chiricheş şi Gigi Becali/ Colaj Profimedia

Gigi Becali a oferit declarații despre situația lui Vlad Chiricheș de la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit faptul că fundașul de 36 de ani va evolua în următorul meci, cel cu UTA, din a doua etapă a grupelor Cupei României.  

Vlad Chiricheș își va încheia contractul cu FCSB la finalul sezonului și s-a zvonit că acesta ar putea pleca de la echipă. Totuși, Gigi Becali ia în calcul să-l păstreze pe fundaș în cadrul clubului, fiind dispus să-i ofere un post pentru a rămâne alături de echipă.

Până să-i ofere un post în conducerea echipei, Gigi Becali a anunțat că va miza pe Vlad Chiricheș la duelul de miercuri cu UTA, din Cupa României. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că singura problemă a veteranului din lotul roș-albaștrilor este lipsa rapidității.  

„(n.r. lui Chiricheș îi dați vreo funcție în club de la iarnă?) Dacă vrea, cum vrea, nu știu ce o să fie. Dar stai să vedem, că poate îl mai folosim. O să joace acum, în Cupă. Nu o să fie pe teren niciun titular, nici nu pleacă acolo. 

E bine că a ieșit așa la meciul cu Farul (n.r. victorie cu 2-1), dar dacă îl bagi pe Chiricheș în centru când vrei să ții de rezultat, așa cum e el, mai bătrân, mai lent, îți ia mingea, mai o gâdilă puțin, dă pasă, nu se precipită, are experiență. 

La Chiricheș nu se pune problema de fotbalul pe care îl are și din naștere, și de cunoaștere. Singura lui problemă este de viteză, trupul lui nu mai are viteză. E vârsta, în rest…”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro. 

Vlad Chiricheș a fost rezervă neutilizată în ultimul meci al FCSB-ului, victoria cu 2-1 cu Farul. Fundașul nu a mai bifat niciun minut la formația roș-albaștră de pe 28 septembrie, atunci când îl înlocuia pe Daniel Graovac în meciul cu Oțelul, din etapa a 11-a de Liga 1. 

