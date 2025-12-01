Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul - Antena Sport

Home | Fotbal | E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul

E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul

Radu Constantin Publicat: 1 decembrie 2025, 13:31

Comentarii
E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul

Siyabonga Ngezana, în timpul unui meci la FCSB/ Profimedia

Siyabonga Ngezana nu a jucat cu Farul și a transmis staff-ului că este obosit. El traversează o perioadă proastă la echipa de club, dar la națională a primit astăzi o veste mare. Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul lui FCSB, a fost convocat în lotul final al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vestea este bună pentru fotbalist, dar FCSB rămâne fără fundaș, deoarece Ngezana nu va mai putea evolua în ultimele meciuri ale roș-albaștrilor din acest an.

Selecționerul sud-africanilor, belgianul Hugo Broos (73 de ani), a anunțat luni, 1 decembrie, lista finală a jucătorilor care vor participa la turneul găzduit de Maroc între 21 decembrie 2025 și 18 ianuarie 2026. Ngezana se regăsește printre fotbaliștii selecționați.

Potrivit unei directive recente a FIFA, toate cluburile sunt obligate să elibereze jucătorii convocați pentru Cupa Africii cel târziu până la data de 8 decembrie. Astfel, FCSB se va putea baza pe Ngezana doar pentru două partide: duelul cu UTA Arad din Cupa României (3 decembrie) și meciul de campionat cu Dinamo (6 decembrie).

Fotbalistul va lipsi apoi în confruntarea cu Feyenoord din Europa League (11 decembrie) și din meciurile de Superligă cu Unirea Slobozia (15 decembrie) și Rapid (21 decembrie).

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
Observator
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
Gigi Becali a intrat războinic în direct după Farul – FCSB 1-2: „L-am sunat pe Meme. Îi spulberăm pe Dinamo!”. Ce spune despre lupta la play-off. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a intrat războinic în direct după Farul – FCSB 1-2: „L-am sunat pe Meme. Îi spulberăm pe Dinamo!”. Ce spune despre lupta la play-off. Exclusiv
13:30
Pierdere uriaşă pentru FCSB! Când poate reveni Daniel Bîrligea
13:08
Nicola Pietrangeli a murit la 92 de ani
13:03
Ce salariu va avea Andre Duarte la FCSB. Gigi Becali a anunţat mutarea
12:57
Și-a revenit Gigi Becali! Mesaj războinic înainte de derby-ul cu Dinamo: “Îi spulberăm!”
12:20
VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
11:51
Marius Șumudică a dezvăluit drama prin care trece Ionel Ganea: “Vorbea și plângea”
Vezi toate știrile
1 Câţi bani a încasat Ronaldinho pentru meciul jucat la Iaşi, contra legendelor României. Suma incredibilă 2 “E fotbalist de fotbalist!” Gigi Becali a găsit noua “perlă” de la FCSB 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1! 5 Afacerea cu care Gigi Becali a făcut primul milion de euro. Povestea basculantei cu bani: “I-am descărcat în curte” 6 E nebunie cu transferul lui Louis Munteanu! Anunţul făcut în Franţa! Neluţu Varga dă lovitura
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând