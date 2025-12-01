E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul - Antena Sport

Siyabonga Ngezana nu a jucat cu Farul și a transmis staff-ului că este obosit. El traversează o perioadă proastă la echipa de club, dar la națională a primit astăzi o veste mare. Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul lui FCSB, a fost convocat în lotul final al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni.

Vestea este bună pentru fotbalist, dar FCSB rămâne fără fundaș, deoarece Ngezana nu va mai putea evolua în ultimele meciuri ale roș-albaștrilor din acest an.

Selecționerul sud-africanilor, belgianul Hugo Broos (73 de ani), a anunțat luni, 1 decembrie, lista finală a jucătorilor care vor participa la turneul găzduit de Maroc între 21 decembrie 2025 și 18 ianuarie 2026. Ngezana se regăsește printre fotbaliștii selecționați.

Potrivit unei directive recente a FIFA, toate cluburile sunt obligate să elibereze jucătorii convocați pentru Cupa Africii cel târziu până la data de 8 decembrie. Astfel, FCSB se va putea baza pe Ngezana doar pentru două partide: duelul cu UTA Arad din Cupa României (3 decembrie) și meciul de campionat cu Dinamo (6 decembrie).

Fotbalistul va lipsi apoi în confruntarea cu Feyenoord din Europa League (11 decembrie) și din meciurile de Superligă cu Unirea Slobozia (15 decembrie) și Rapid (21 decembrie).