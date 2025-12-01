Ultimele detalii despre transferurile pregătite de Dinamo. Andrei Nicolescu: „Pe el ni-l dorim” - Antena Sport

Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii despre transferurile pregătite la Dinamo. Președintele „câinilor” a dezvăluit că Zeljko Kopic va primi întăriri în perioada de mercato care se apropie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Nicolescu a confirmat interesul pentru Lisav Eissat, tânărul fundaș central debutat în naționala României de Mircea Lucescu. S-a zvonit că o altă echipă interesată de serviciile tânărului stopper de la Maccabi Haifa ar fi FCSB.

Ultimele detalii despre transferurile pregătite de Dinamo

Andrei Nicolescu a mai declarat că promulgarea legii „Novak”, prin care echipele vor fi obligate să aibă pe teren minim cinci jucători români, va fi o provocare pentru Dinamo. Acesta a dat de înțeles că se vor transfera doar jucători români în iarnă.

„Suntem foarte curioși cum vom reuși să rezolvăm cât mai multe dintre țintele pe care le avem. Această lege, care este foarte aproape să fie promulgată, dacă va fi, este o adevărată provocare. Faptul că noi suntem deja cu 12 străini în lot, ne face să mai avem un singur post liber pentru străini. Va fi o provocare perioada de transferuri din iarnă.

Ne dorim să aducem trei jucători, în condițiile în care nu va pleca nimeni. Eissat este un jucător cu reale calități. Evident că ni-l dorim, dar e drum lung până acolo. Nu din cauza lui, ci din cauza clubului la care activează. Am văzut niște declarații, dar nu știu dacă-s reale sau nu (n.r. – Că s-ar lupta cu FCSB pentru transferul lui Eissat)”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.