Ultimele detalii despre transferurile pregătite de Dinamo. Andrei Nicolescu: „Pe el ni-l dorim” - Antena Sport

Ultimele detalii despre transferurile pregătite de Dinamo. Andrei Nicolescu: „Pe el ni-l dorim"

Home | Fotbal | Liga 1 | Ultimele detalii despre transferurile pregătite de Dinamo. Andrei Nicolescu: „Pe el ni-l dorim”

Ultimele detalii despre transferurile pregătite de Dinamo. Andrei Nicolescu: „Pe el ni-l dorim”

Viviana Moraru Publicat: 1 decembrie 2025, 16:03

Ultimele detalii despre transferurile pregătite de Dinamo. Andrei Nicolescu: Pe el ni-l dorim”

Andrei Nicolescu, la stadion / Profimedia

Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii despre transferurile pregătite la Dinamo. Președintele „câinilor” a dezvăluit că Zeljko Kopic va primi întăriri în perioada de mercato care se apropie. 

Andrei Nicolescu a confirmat interesul pentru Lisav Eissat, tânărul fundaș central debutat în naționala României de Mircea Lucescu. S-a zvonit că o altă echipă interesată de serviciile tânărului stopper de la Maccabi Haifa ar fi FCSB.  

Ultimele detalii despre transferurile pregătite de Dinamo 

Andrei Nicolescu a mai declarat că promulgarea legii „Novak”, prin care echipele vor fi obligate să aibă pe teren minim cinci jucători români, va fi o provocare pentru Dinamo. Acesta a dat de înțeles că se vor transfera doar jucători români în iarnă.  

„Suntem foarte curioși cum vom reuși să rezolvăm cât mai multe dintre țintele pe care le avem. Această lege, care este foarte aproape să fie promulgată, dacă va fi, este o adevărată provocare. Faptul că noi suntem deja cu 12 străini în lot, ne face să mai avem un singur post liber pentru străini. Va fi o provocare perioada de transferuri din iarnă. 

Ne dorim să aducem trei jucători, în condițiile în care nu va pleca nimeni. Eissat este un jucător cu reale calități. Evident că ni-l dorim, dar e drum lung până acolo. Nu din cauza lui, ci din cauza clubului la care activează. Am văzut niște declarații, dar nu știu dacă-s reale sau nu (n.r. – Că s-ar lupta cu FCSB pentru transferul lui Eissat)”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro. 

Dinamo a învins-o la limită pe Oțelul în această etapă, scor 1-0. „Câinii” se vor deplasa la Ovidiu pentru partida cu Farul de miercuri, din grupele Cupei României, iar sâmbătă vor disputa derby-ul cu FCSB. 

Citește și:
1 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2 Câţi bani a încasat Ronaldinho pentru meciul jucat la Iaşi, contra legendelor României. Suma incredibilă 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 “E fotbalist de fotbalist!” Gigi Becali a găsit noua “perlă” de la FCSB 5 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 6 Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1!
