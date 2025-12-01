Mihai Stoica s-a revoltat după Farul - FCSB 1-2: "Uluitor, despre asta nimic" - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a transmis un mesaj dur pe contul său de Facebook, după discuţiile legate de arbitrajul de la meciul campioanei, din deplasare, cu Farul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a remarcat că s-a tot vorbit despre penalty-ul Farului, în condiţiile în care, în minutul 2, Ţîru l-a călcat pe Cisotti.

Mihai Stoica, deranjat de discuţiile despre arbitraj după Farul – FCSB 1-2

“Este uluitor cum toată lumea ne explică cât de clar e un penalty când Târnovanu atinge mingea și Tănasă duce piciorul stâng intenționat pentru a căuta contactul. Despre cum îl calcă Țâru pe Cisotti în minutul 2 și un pic, nimic”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

FCSB a obţinut o victorie importantă, în deplasare, cu Farul, cu 2-1. Adrian Şut a deschis scorul după ce a reluat la colţul scurt, în minutul 14, în urma unei centrări a lui Darius Olaru. Miculescu a majorat avantajul oaspeţilor în minutul 24, cu un şut tot la colţul scurt. În minutul 37 Larie a transformat penalty-ul dictat de centralul Rareş Vidican în urma unui duel dintre Târnovanu şi Tănasă. În repriza a doua constănţenii au avut o bară, prin Işfan, care a primit o pasă foarte bună de la Markovic. Işfan a izbit transversala. Tabela a rămas nemodificată până la final, chiar dacă roş-albaştrii au ratat două ocazii mari, în minutele 71 şi 73, prin Toma şi Florin Tănase.

FCSB s-a apropiat în urma victoriei cu Farul la 2 puncte de play-off. În acest moment Farul e pe ultima poziţie care duce în play-off, cu 26 de puncte. FCSB are 24 de puncte şi e pe locul 9 în acest moment.