Mihai Stoica s-a revoltat după Farul - FCSB 1-2: "Uluitor, despre asta nimic" - Antena Sport

Mihai Stoica s-a revoltat după Farul - FCSB 1-2: "Uluitor, despre asta nimic"

Mihai Stoica s-a revoltat după Farul – FCSB 1-2: "Uluitor, despre asta nimic"

Mihai Stoica s-a revoltat după Farul – FCSB 1-2: “Uluitor, despre asta nimic”

Publicat: 1 decembrie 2025, 16:34

Mihai Stoica s-a revoltat după Farul – FCSB 1-2: Uluitor, despre asta nimic

Mihai Stoica, pe stadion / Sport Pictures

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a transmis un mesaj dur pe contul său de Facebook, după discuţiile legate de arbitrajul de la meciul campioanei, din deplasare, cu Farul.

Mihai Stoica a remarcat că s-a tot vorbit despre penalty-ul Farului, în condiţiile în care, în minutul 2, Ţîru l-a călcat pe Cisotti.

Mihai Stoica, deranjat de discuţiile despre arbitraj după Farul – FCSB 1-2

“Este uluitor cum toată lumea ne explică cât de clar e un penalty când Târnovanu atinge mingea și Tănasă duce piciorul stâng intenționat pentru a căuta contactul. Despre cum îl calcă Țâru pe Cisotti în minutul 2 și un pic, nimic”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

FCSB a obţinut o victorie importantă, în deplasare, cu Farul, cu 2-1. Adrian Şut a deschis scorul după ce a reluat la colţul scurt, în minutul 14, în urma unei centrări a lui Darius Olaru. Miculescu a majorat avantajul oaspeţilor în minutul 24, cu un şut tot la colţul scurt. În minutul 37 Larie a transformat penalty-ul dictat de centralul Rareş Vidican în urma unui duel dintre Târnovanu şi Tănasă. În repriza a doua constănţenii au avut o bară, prin Işfan, care a primit o pasă foarte bună de la Markovic. Işfan a izbit transversala. Tabela a rămas nemodificată până la final, chiar dacă roş-albaştrii au ratat două ocazii mari, în minutele 71 şi 73, prin Toma şi Florin Tănase.

FCSB s-a apropiat în urma victoriei cu Farul la 2 puncte de play-off. În acest moment Farul e pe ultima poziţie care duce în play-off, cu 26 de puncte. FCSB are 24 de puncte şi e pe locul 9 în acest moment.

16:25
„Îi dați o funcție în club?” Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș la FCSB
16:03
Ultimele detalii despre transferurile pregătite de Dinamo. Andrei Nicolescu: „Pe el ni-l dorim”
15:53
Dezastru pentru un club din fotbalul românesc. Finanțatorii s-au retras și echipa riscă dispariția
15:33
Trucul cu apa la care apelează Cristiano Ronaldo în timpul meciurilor. De ce nu o bea niciodată
15:32
U Cluj – Universitatea Craiova LIVE TEXT (19:00). Oltenii pot reveni pe locul 2
15:14
VIDEOOklahoma City Thunder, victoria cu numărul 20 din acest sezon
