U Cluj - Universitatea Craiova LIVE TEXT (19:00). Oltenii pot reveni pe locul 2 - Antena Sport

U Cluj – Universitatea Craiova este unul dintre cel mai tari meciuri ale etapei a 18-a a Ligii 1. Partida se va disputa luni, de Ziua Naţională a României, de la ora 19:00, şi va fi în format LIVE SCORE pe as.ro.

Oltenii vor disputa al treilea meci sub comanda lui Coehlo, noul antrenor al Craiovei care a obţinut două victorii în primele două partide, 2-1 cu FC Argeş şi 1-0 cu Mainz, în grupa Conference League.

U Cluj – Universitatea Craiova, meci tare în Ardeal

Înainte de partida de la Cluj, U Craiova e pe locul 4, cu 32 de puncte. În cazul unei victorii, oltenii vor urca pe locul 3, depăşind-o pe Dinamo. De cealaltă parte, Şepcile Roşii sunt pe 10, cu 23 de puncte, la 3 lungimi de ultimul loc de play-off, ocupat de Farul lui Gică Hagi.

“Întotdeauna mentalitatea noastră e aceea de a câștiga. Vrem trei puncte, chiar dacă întâlnim o echipă foarte bună. S-a schimbat antrenorul, dar echipa rămâne foarte bună din toate punctele de vedere. I-am analizat, au mulți jucători.

Au aproape două echipe, deci nu putem știi cine va juca. Au folosit două sisteme de joc, dar pe mine mă interesează mai mult cum vom evolua noi. Noi trebuie să jucăm bine, aproape perfect. Sunt o echipă bună pe tranziție, recuperează bine mingea, ajung în careu”, a spus Cristiano Bergodi, înainte de meci.