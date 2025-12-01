Mirel Rădoi și Mihai Rotaru, din nou față în față. Cum a reacționat antrenorul când și-a văzut fostul patron - Antena Sport

Închide meniul
Mirel Rădoi și Mihai Rotaru, din nou față în față. Cum a reacționat antrenorul când și-a văzut fostul patron

Viviana Moraru Publicat: 1 decembrie 2025, 16:46

Mirel Rădoi - Mihai Rotaru / Colaj Profimedia + Antena Sport

Mirel Rădoi și Mihai Rotaru au fost din nou față în față, chiar de Ziua Națională a României. Antrenorul de 44 de ani s-a întâlnit cu patronul Universității Craiova la trei săptămâni după ce a decis să-și dea demisia de la formația din Bănie. 

Mirel Rădoi și-a încheiat astfel al doilea mandat pe banca oltenilor, în locul său fiind adus portughezul Filipe Coelho. 

Mirel Rădoi și Mihai Rotaru au rămas în relații foarte bune, în ciuda despărțirii de la echipă. Conform iamsport.ro, cei doi au fost surprinși împreună în București, la o petrecere organizată cu ocazia Zilei Naționale. 

Mirel Rădoi și-a făcut apariția relaxat și zâmbitor, la restaurantul luxos unde a avut loc petrecere, fiind îmbrăcat într-un costum negru. Acolo s-a întâlnit cu Mihai Rotaru, mergând să-l salute pe fostul său patron de la Universitatea Craiova.  

Mihai Rotaru și Mirel Rădoi au stat la mese diferite, însă au fost surprinși îmbrățișându-se în momentul revederii. Cei doi au purtat o discuție de câteva minute, iar antrenorul s-a întors ulterior la masa sa.  

Mirel Rădoi a petrecut zece luni pe banca Universității Craiova, echipă pe care a reușit să o califice în grupa de Conference League. Antrenorul a decis să-și încheie al doilea mandat pe banca oltenilor după eșecul cu UTA, scor 1-2, din etapa a 16-a a Ligii 1.  

Portughezul Filipe Coelho a avut parte de un debut perfect la Universitatea Craiova. Cu el pe bancă, oltenii au reușit să o învingă în deplasare pe FC Argeș, scor 2-1, și pe teren propriu pe Mainz, scor 1-0, în etapa a patra a grupei de Conference League. 

1 Câţi bani a încasat Ronaldinho pentru meciul jucat la Iaşi, contra legendelor României. Suma incredibilă 2 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 “E fotbalist de fotbalist!” Gigi Becali a găsit noua “perlă” de la FCSB 5 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 6 Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1!
