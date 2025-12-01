Mirel Rădoi și Mihai Rotaru, din nou față în față. Cum a reacționat antrenorul când și-a văzut fostul patron - Antena Sport

Mirel Rădoi și Mihai Rotaru au fost din nou față în față, chiar de Ziua Națională a României. Antrenorul de 44 de ani s-a întâlnit cu patronul Universității Craiova la trei săptămâni după ce a decis să-și dea demisia de la formația din Bănie.

Mirel Rădoi și-a încheiat astfel al doilea mandat pe banca oltenilor, în locul său fiind adus portughezul Filipe Coelho.

Mirel Rădoi și Mihai Rotaru, din nou față în față la trei săptămâni de la despărțire

Mirel Rădoi și Mihai Rotaru au rămas în relații foarte bune, în ciuda despărțirii de la echipă. Conform iamsport.ro, cei doi au fost surprinși împreună în București, la o petrecere organizată cu ocazia Zilei Naționale.

Mirel Rădoi și-a făcut apariția relaxat și zâmbitor, la restaurantul luxos unde a avut loc petrecere, fiind îmbrăcat într-un costum negru. Acolo s-a întâlnit cu Mihai Rotaru, mergând să-l salute pe fostul său patron de la Universitatea Craiova.

Mihai Rotaru și Mirel Rădoi au stat la mese diferite, însă au fost surprinși îmbrățișându-se în momentul revederii. Cei doi au purtat o discuție de câteva minute, iar antrenorul s-a întors ulterior la masa sa.