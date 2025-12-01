Trucul cu apa la care apelează Cristiano Ronaldo în timpul meciurilor. De ce nu o bea niciodată - Antena Sport

Cristiano Ronaldo se poate lăuda că are o vârstă biologică estimată la doar 28 de ani! Condiția fizică excelentă este rezultatul disciplinei sale impecabile în ceea ce privește alimentația, antrenamentele și rutina zilnică. Starul lui Al-Nassr urmează un regim extrem de strict, se pregătește mai intens decât colegii săi și adoptă practici rare chiar și în fotbalul de elită.

Unul dintre aceste obiceiuri este modul în care consumă lichide în timpul meciurilor. Deși bea apă în repetate rânduri, Cristiano Ronaldo nu o înghite aproape niciodată. Un specialist a explicat recent că acest gest are o bază științifică.

„Folosește o băutură pe bază de carbohidrați care activează receptorii din cavitatea bucală și păcălește creierul, creând senzația de hidratare și energie fără să fie necesară înghițirea. În timpul efortului intens, ingerarea lichidelor poate provoca disconfort gastric, astfel că hidratarea efectivă este realizată înainte sau la pauză. Rezultatul? O concentrare mai bună, o stare de oboseală redusă și o performanță generală optimizată”, a explicat specialistul citat de Tribuna, anunță digisport.ro.