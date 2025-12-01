„În primii trei fundași din Liga 1”. Gigi Becali, lăudat pentru primul transfer al iernii de la FCSB - Antena Sport

Adrian Mititelu a oferit declarații despre primul transfer al iernii realizat de Gigi Becali la FCSB. Patronul de la FCU Craiova l-a lăudat pe Andre Duarte, fundașul care a ajuns în România și e pe cale să semneze cu campioana.

Portughezul de 28 de ani a evoluat la FCU Craiova timp de un sezon, în perioada 2022-2023, când formația din Bănie era în Liga 1.

Gigi Becali, lăudat pentru primul transfer al iernii de la FCSB

Adrian Mititelu s-a declarat convins de faptul că Gigi Becali a dat lovitura cu transferul lui Andre Duarte, transfer care se va oficializa în curând. Patronul oltenilor a transmis că portughezul va fi unul dintre cei mai buni fundași din Liga 1, dacă a rămas la parametrii pe care îi avea când juca la FCU Craiova.

„Duarte, cel care a jucat pentru FCU, este un superfundaș în SuperLigă. Dacă și-a păstrat parametrii pe care care îi avea în sezonul 2022-2023, cu siguranță va fi unul dintre primii trei fundași din Liga 1, dacă nu chiar primul.

Înălțime foarte bună, viteza foarte bună, tehnică foarte bună, capacitate de efort foarte bună, biomecanica bună”, a declarat Adrian Mititelu, conform iamsport.ro.