Mihai Stoica a dat cărţile pe faţă! Două reveniri spectaculoase la FCSB

Mihai Stoica a vorbit despre situaţia de la FCSB, după eşecul surprinzător de la Botoşani, 2-3. Oficialul roş-albaştrilor a venit şi cu veşti bune pentru fani: Daniel Bîrligea şi Ofri Arad vor fi apţi de joc pentru duelul cu Oţelul Galaţi, ce va avea loc sâmbătă, 11 aprilie, de la ora 20.00.

Înaintea meciului de la Botoşani, atacantul cotat la 4.5 milioane de euro, cu 37 de meciuri în acest sezon pentru FCSB, a acuzat probleme la coapsă. Stoica asigură că nu e vorba de nimic grav.

Daniel Bîrligea şi Ofri Arad, apţi pentru FCSB – Oţelul

“Jucători noi vor veni cu certitudine. Sunt unii care sunt la final de contract, destul de mulți. Sunt și unii unde opțiunea aparține clubului și vom decide dacă o vom activa sau nu. Vreo 6 jucători sunt la finalul contractului.

Nu are sens să vorbim acum, se știu, Crețu e la final de contract, Chiricheș sau Tănase, sunt și jucători la care clubul are opțiune. Sunt mai mulți jucători care au clauza asta în contract.

La Bîrligea nu cred că e ceva…, avea o lovitură în coapsă, nu e ceva grav, dar era mult prea riscant. Se putea agrava accidentarea dacă era forțat să joace și pe terenul acela greu de la Botoșani. Eu sunt convins că va juca cu Oțelul.