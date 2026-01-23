Mihai Stoica, anunț șoc după dezastrul de la Zagreb: „Probabil că va pleca împrumut” - Antena Sport

FCSB a încheiat în proporție de 99% socotelile cu fotbalul european, după eșecul clar suferit de echipa antrenată de Elias Charalambous pe terenul celor de la Dinamo Zagreb.
Patronul roș-albaștrilor a decis soarta câtorva jucători ai campioanei României, iar Mihai Stoica a venit cu un anunț surprinzător în ceea ce-l privește pe Dennis Politic.
Dennis Politic pleacă de la FCSB?
Deși Gigi Becali anunța că Dennis Politic va avea în continuare sprijin pentru a-și intra în ritm, Mihai Stoica a venit cu un anunț șocant în ceea ce-l privește pe jucătorul venit de la Dinamo.
Oficialul campioanei României a transmis că există o ofertă concretă pentru acesta și că sunt șanse mari să plece sub formă de împrumut până la finalul sezonului.
„Nu eu hotărăsc cine şi-a epuizat creditul, dar nu cred că se pune problema la modul ăsta. Meciul a fost mai special. Probabil că Politic va pleca sub formă de împrumut, sunt şanse ca el să plece.
Mai departe, nu poate fi vorba de credit epuizat. Nu spun că urmează să plece, spun că există posibilitatea. Da, avem discuţii concrete cu vreun club”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
