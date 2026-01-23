Mihai Stoica, anunț șoc după dezastrul de la Zagreb: „Probabil că va pleca împrumut” - Antena Sport

FCSB a încheiat în proporție de 99% socotelile cu fotbalul european, după eșecul clar suferit de echipa antrenată de Elias Charalambous pe terenul celor de la Dinamo Zagreb.

Patronul roș-albaștrilor a decis soarta câtorva jucători ai campioanei României, iar Mihai Stoica a venit cu un anunț surprinzător în ceea ce-l privește pe Dennis Politic.

Dennis Politic pleacă de la FCSB?

Deși Gigi Becali anunța că Dennis Politic va avea în continuare sprijin pentru a-și intra în ritm, Mihai Stoica a venit cu un anunț șocant în ceea ce-l privește pe jucătorul venit de la Dinamo.

Oficialul campioanei României a transmis că există o ofertă concretă pentru acesta și că sunt șanse mari să plece sub formă de împrumut până la finalul sezonului.

„Nu eu hotărăsc cine şi-a epuizat creditul, dar nu cred că se pune problema la modul ăsta. Meciul a fost mai special. Probabil că Politic va pleca sub formă de împrumut, sunt şanse ca el să plece.