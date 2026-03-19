Mircea Lucescu, prezent la Dinamo – Universitatea Craiova. Selecționerul, vigilent înaintea meciului cu Turcia

Dinamo București – Universitatea Craiova este jocul care a deschis etapa a doua a play-off-ului, iar partida de pe Arena Națională este urmărită și de selecționerul Mircea Lucescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul echipei naționalei de fotbal a României va anunța în curând lista jucătorilor convocați pentru semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial, contra Turciei.

Mircea Lucescu, pe Arena Națională la Dinamo – Craiova

Mircea Lucescu are parte de zile agitate, selecționerul urmând să anunțe lotul de jucători pe care se va baza pentru semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial, contra Turciei.

Tehnicianul definitivează lista de convocări, iar joi seară a venit pe Arena Națională pentru a urmări partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova.

Cel mai probabil, „Il Luce” vrea să îi vadă la treabă pe cei care sunt deja pe lista sa pentru jocul de la Istanbul, dar să vadă și ce alte soluții pot exista, în funcție de fiecare compartiment. El a venit însoțit de asistentul Ionel Gane.