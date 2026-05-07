“Ne-am apărat ca niște îngeri”. Luis Enrique, în al nouălea cer după ce PSG a ajuns în finala Champions League

Luis Enrique a acordat miercuri seara o primă reacție după ce Paris Saint-Germain s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în finala Ligii Campionilor. Antrenorul spaniol a vorbit despre provocarea de a juca împotriva lui Bayern și de a fi nevoit să se apere, lăudându-și jucătorii pentru fotbalul defensiv prestat.

Paris Saint-Germain s-a calificat din nou în finala Champions League după ce miercuri seara a remizat cu Bayern Munchen în manșa a doua din semifinala UCL. La general, formația din Ligue 1 s-a impus cu 6-5 și și-a asigurat “biletul” spre ultimul act de la Budapesta, unde va da peste Arsenal.

Luis Enrique jubilează după semifinala Champions League cu Bayern

După meciul de pe Allianz Arena, Enrique a analizat ce s-a întâmplat pe gazon, modul în care elevii săi au jucat, dar și ce îl așteaptă în finala cu Arsenalul lui Mikel Areta. Tehnicianul de pe Parc des Princes s-a arătat încântat că se va confrunta din nou cu managerul “tunarilor” după cele două episoade de anul trecut din semifinalele UCL.

“Dacă te gândești la cum e să vii și să joci un meci ca acesta, în acest stadion, împotriva acestor jucători și modului în care joacă, pierzând doar trei meciuri în tot sezonul, știam cât de dificil va fi, dar înainte de meci ne-am adus aminte că i-am învins în Paris și de ce nu putem câștiga aici.

Am făcut încă un pas în față în privința abordării meciului. Nu suntem obișnuiți să ne apărăm dar ne-am apărat ca niște îngeri și merităm cu adevărat să mergem mai departe.