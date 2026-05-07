“Îmi tremurau picioarele”. Anghel Iordănescu, dezvăluire după 40 de ani despre penalty-urile din Steaua – Barcelona

Anghel Iordănescu, omul care a fost antrenor secund și jucător pentru Steaua în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, a acordat recent un interviu în cadrul căruia a vorbit despre cele mai interesante aspecte despre ce s-a întâmplat la Sevilla. “Tata Puiu” a discutat inclusiv despre loviturile de departajare de pe Ramon Sanchez Pizjuan, unde și el a fost luat în considerare de Emeric Ienei să execute, antrenorul lovindu-se de un refuz.

Astăzi se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc, atunci când Steaua câștiga Cupa Campionilor Europeni contra Barcelonei după loviturile de departajare. După 0-0 în primele 120 de minute, Helmut Duckadam s-a transformat în erou pentru roș-albaștri, apărând nu mai puțin de patru execuții ale catalanilor.

Motivul pentru care Anghel Iordănescu n-a bătut penalty în finala de la Sevilla

De la Steaua, Majearu și Boloni au ratat, iar Lăcătuș și Balint și-au transformat execuțiile. Pe lista lui Emeric Ienei se afla atunci și Anghel Iordănescu, cel care începuse meciul ca antrenor secund și rezervă.

Fostul atacant nu se aștepta să fie intodus în teren de Ienei, însă acest lucru s-a întâmplat în minutul 75, când l-a înlocuit pe Lucian Bălan. “Tata Puiu” nu mai jucase fotbal de doi ani, de când evoluase pentru OFI Creta, în Grecia, însă a fost convins până la urmă de Ienei să intre pe teren.

Legendarul antrenor nu a putut să îl facă pe Iordănescu să și bată de la 11 metri în momentul cel mai tensionat al fineli, iar fostul fotbalist își aduce și acum aminte ce a simțit pe gazonul de la Sevilla.