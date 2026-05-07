Home | Fotbal | Liga Campionilor | “Îmi tremurau picioarele”. Anghel Iordănescu, dezvăluire după 40 de ani despre penalty-urile din Steaua – Barcelona

“Îmi tremurau picioarele”. Anghel Iordănescu, dezvăluire după 40 de ani despre penalty-urile din Steaua – Barcelona

Andrei Nicolae Publicat: 7 mai 2026, 9:56

Comentarii
Îmi tremurau picioarele. Anghel Iordănescu, dezvăluire după 40 de ani despre penalty-urile din Steaua – Barcelona

Anghel Iordănescu / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Anghel Iordănescu, omul care a fost antrenor secund și jucător pentru Steaua în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, a acordat recent un interviu în cadrul căruia a vorbit despre cele mai interesante aspecte despre ce s-a întâmplat la Sevilla. “Tata Puiu” a discutat inclusiv despre loviturile de departajare de pe Ramon Sanchez Pizjuan, unde și el a fost luat în considerare de Emeric Ienei să execute, antrenorul lovindu-se de un refuz.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astăzi se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc, atunci când Steaua câștiga Cupa Campionilor Europeni contra Barcelonei după loviturile de departajare. După 0-0 în primele 120 de minute, Helmut Duckadam s-a transformat în erou pentru roș-albaștri, apărând nu mai puțin de patru execuții ale catalanilor.

Motivul pentru care Anghel Iordănescu n-a bătut penalty în finala de la Sevilla

De la Steaua, Majearu și Boloni au ratat, iar Lăcătuș și Balint și-au transformat execuțiile. Pe lista lui Emeric Ienei se afla atunci și Anghel Iordănescu, cel care începuse meciul ca antrenor secund și rezervă.

Fostul atacant nu se aștepta să fie intodus în teren de Ienei, însă acest lucru s-a întâmplat în minutul 75, când l-a înlocuit pe Lucian Bălan. “Tata Puiu” nu mai jucase fotbal de doi ani, de când evoluase pentru OFI Creta, în Grecia, însă a fost convins până la urmă de Ienei să intre pe teren.

Legendarul antrenor nu a putut să îl facă pe Iordănescu să și bată de la 11 metri în momentul cel mai tensionat al fineli, iar fostul fotbalist își aduce și acum aminte ce a simțit pe gazonul de la Sevilla.

Reclamă
Reclamă

Vreți să fiu sincer? Nu doar că-mi era teamă, dar îmi tremurau picioarele! Imediat după fluierul final, domnul Jenei a început să facă lista cu executanții, a pomenit și numele meu, dar i-am spus că nu puteam trage înaintea tuturor celorlalți colegi.

Pentru că nu mai aveam acea siguranță etalată înainte, când executam penalty-uri la Steaua. În plus, în mintea mea funcționa scenariul că-mi va fi greu să dau ochii a doua zi cu jucătorii dacă voi rata și echipa va pierde. Mi-ar fi fost dificil să le suport privirea, gândindu-mă că puteam fi cauza unui eșec“, a povestit fostul selecționer al României pentru GSP.

Ilie Bolojan, primul interviu după căderea guvernului: "Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziţie"Ilie Bolojan, primul interviu după căderea guvernului: "Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziţie"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Victoria, mătuşa-erou care și-a dus nepoata aflată în travaliu la spital: Mă rugam să-mi iasă poliția în faţă
Observator
Victoria, mătuşa-erou care și-a dus nepoata aflată în travaliu la spital: Mă rugam să-mi iasă poliția în faţă
Eroii de la Sevilla 1986. Ei au fost jucătorii Stelei care au făcut istorie
Fanatik.ro
Eroii de la Sevilla 1986. Ei au fost jucătorii Stelei care au făcut istorie
9:44

Ferrari are aripi, dar nu zboară! Analiza lui Adrian Georgescu, după Marele Premiu de la Miami
9:21

Dinamo a venit cu explicaţii, după ce noua siglă a fost criticată: “V-am simţit revolta şi vă ascultăm”
9:18

Premieră istorică în finala Champions League 2026. Ce se va întâmpla la Paris Saint-Germain – Arsenal
9:08

Ousmane Dembele le-a închis gura contestatarilor cu o declaraţie dată de Gavi de la Barcelona: “Nu au nici cea mai mică idee”
8:49

“Ne-am apărat ca niște îngeri”. Luis Enrique, în al nouălea cer după ce PSG a ajuns în finala Champions League
8:37

VIDEO6 persoane arestate după calificarea lui PSG în finala Ligii Campionilor
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan 2 Adrian Mutu, şocat de ce a putut spune Giovanni Becali: “Nu cred! Înseamnă că a îmbătrânit şi el” 3 Gigi Becali s-a răzgândit! Jucătorul rămâne la FCSB, după ce a fost dat ca și plecat: “Nu se pune problema” 4 Gigi Becali, victorie în procesul cu Steaua şi Florin Talpan. Suma uriaşă pe care nu o va mai plăti: “S-a terminat” 5 “Plec cu el să căutăm jucători” Anunţul lui Mihai Stoica despre antrenorul care a luat două titluri la rând cu FCSB! 6 Situația a scăpat de sub control la Real Madrid! Doi jucători s-au luat la bătaie la ultimul antrenament
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”
Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSBDecizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB