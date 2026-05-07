Ousmane Dembele le-a închis gura contestatarilor cu o declaraţie dată de Gavi de la Barcelona: “Nu au nici cea mai mică idee”

Ousmane Dembele a marcat şi în returul de pe Allianz Arena dintre Bayern Munchen şi PSG, încheiat la egalitate, scor 1-1. În urma acestui rezultat, parizienii s-au calificat în finala UEFA Champions League cu 6-5 la general şi urmează să lupte pentru trofeu la Budapesta, pe 30 mai, împotriva lui Arsenal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Câştigător al Balonului de Aur în 2025, Ousmane Dembele nu a scăpat însă de critici. Starul francez a venit însă cu o replică pentru cei care îl contestă, dar nu printr-o declaraţie proprie, ci printr-o declaraţie dată de Gavi, fostul său coleg de la Barcelona.

Ousmane Dembele, mesaj acid pentru contestatari: “E de înţeles”

În trecut, în cadrul unei conferinţe de presă, Gavi a ţinut să le dea o replică celor care îl contestă, susţinând că cei mai mulţi oameni nu au nici cea mai mică idee despre fotbal. Această declaraţie l-a inspirat pe Dembele, iar vedeta lui PSG a postat-o la story, pe Instagram, imediat după meciul cu Bayern din returul semifinalelor:

“Mulţi oameni cred că eu nu ştiu să joc fotbal. Nu au nici cea mai mică idee. E adevărat. Dar hei, e de înţeles, până la urmă e fotbal şi lumea crede ce vrea, iar asta e ok”, a fost declaraţia lui Gavi postată de Ousmane Dembele.

Acum, Dembele îşi îndreaptă atenţia către ultimul act de la Budapesta. Anul acesta vom avea parte şi de o premieră în ceea ce priveşte finala UEFA Champions League. Forul continental a decis ca meciul pentru trofeu să se dispute mai devreme, ceea ce înseamnă că partida va începe la ora 19:00, ora României, cu trei ore mai devreme decât ar fi fost programată finala în trecut. Puskas Arena, cu o capacitate de 67.000 de locuri, va găzdui finala. Reclamă

Reclamă

Reclamă