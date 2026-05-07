Premieră istorică în finala Champions League 2026. Ce se va întâmpla la Paris Saint-Germain – Arsenal

Paris Saint-Germain și Arsenal sunt echipele care se vor confrunta pe 30 mai, la Budapesta, într-o finală de Champions League care va intra în istorie prin prisma celor doi antrenori care vor sta pe bancă. Nicodată în istoria Ligii Campionilor nu s-a mai întâmplat ca în ultimul act să se întâlnească doi tehnicieni care să fie din Spania.

Paris Saint-Germain s-a calificat din nou în finala Champions League după ce miercuri seara a remizat cu Bayern Munchen în manșa a doua din semifinala UCL. La general, formația din Ligue 1 s-a impus cu 6-5 și și-a asigurat “biletul” spre ultimul act de la Budapesta, unde va da peste Arsenal.

Finală 100% iberică, premieră în finala Champions League

Potrivit jurnaliștilor de la marca.com, finala de la Budapesta va marca o premieră in istoria competiției. Pentru prima dată, doi antrenori din Spania vor sta pe banca celor două finaliste: Luis Enrique pe de-o parte, iar Mikel Arteta de celalată parte.

Acest lucru nu s-a mai întâmplat niciodată, deși au existat în trecut finale între echipe iberice:

2000: Real Madrid – Valencia 3-0 (Antrenori: Vicente del Bosque – Spania și Hector Cuper – Argentina)

2014: Real Madrid – Atletico Madrid 4-1 (Antrenori: Carlo Ancelotti – Italia și Diego Simeone – Argentina)

2016: Real Madrid – Atletico Madrid 1-1, 5-3 după penalty-uri (Antrenori: Zinedine Zidane – Franța și Diego Simeone – Argentina)

— MARCA (@marca) May 6, 2026

— MARCA (@marca) May 6, 2026