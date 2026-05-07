Dinamo a venit cu explicaţii, după ce noua siglă a fost criticată: “V-am simţit revolta şi vă ascultăm”

Recunoaştem că natura acestui proces, impusă de constrângeri juridice şi de termene stricte, ne-a făcut să fim mai puţin transparenţi decât v-aţi fi dorit şi decât ne-am fi dorit şi noi. Această lipsă de transparenţă a creat o prăpastie şi ne asumăm acest lucru.

Înţelegem însă că urgenţa şi constrângerile nu anulează nevoia de dialog. Iar aici trebuia să facem mai mult.

Despre procesul care a urmat lansării:

Am iniţiat acum un dialog cu suporterii şi cu comunităţile de dinamovişti. Am ascultat argumentele, nemulţumirile şi reacţiile venite din partea voastră. Am înţeles de ce forma prezentată a stârnit emoţii intense şi de ce modul în care a fost comunicată această schimbare a creat distanţă.

Pasul făcut acum trebuie privit ca o primă etapă, nu ca o decizie finală asupra identităţii vizuale a clubului. Identitatea prezentată este un punct de plecare administrativ şi juridic, necesar în acest moment, dar nu reprezintă finalul procesului.

Următoarea etapă ne dorim să fie construită altfel. Suporterii vor avea un rol real în procesul de definire a identităţii vizuale a clubului. Nu formal, nu decorativ, nu doar pentru validare simbolică, ci ca voce reală cu impact asupra deciziilor unui demers care trebuie să respecte istoria, emoţia şi spiritul dinamovist.

Un singur lucru rămâne neschimbat: Dinamo nu este făcut din pixeli, linii sau cerneală. Dinamo există prin oamenii care îl poartă mai departe.

Voi sunteţi cei care aţi ţinut lumina aprinsă atunci când se aşternea întunericul. Voi aţi fost acolo când nu mai era nimeni, punând pasiune acolo unde alţii vedeau doar ruină.

Vă mulţumim, vă ascultăm şi vă preţuim.

Dinamo. Acelaşi. Mai departe.

Dinamo 1948”, este mesajul FC Dinamo.