Ferrari are aripi, dar nu zboară! Analiza lui Adrian Georgescu, după Marele Premiu de la Miami

FIA a permis inițial o interpretare largă a articolului C3.9.2, permițând celor șase echipe să adopte o soluție inspirată de sistemul FTM al Ferrari. La Miami, Mercedes, McLaren, Red Bull, Alpine, Williams și Cadillac au prezentat un sistem de evacuare modificat. Cu toate acestea, îngrijorările legate de creșterea costurilor au determinat FIA să ia în considerare interzicerea acestui concept până în 2027.

… dar și în față

O altă găselniță a tehnicienilor de la Maranello au fost ”haletele”, niște mici profiluri fixate pe elementul de siguranță Halo. În cea de-a doua etapă a sezonului, desfășurată la Shanghai, Charles Leclerc și Lewis Hamilton au folosit în cursa sprint aceste detalii. În urma discuțiilor purtate cu FIA cu privire la aspectele legate de legalitate, Ferrari a decis să le demonteze pentru a evita riscul unui eventual protest din partea unui rival. Au reapărut la Miami, vineri, pe mașina lui Hamilton. Deși FIA le-a declarat conforme cu regulamentul, se pare că urmează să fie interzise pentru 2027.

În cursa americană au fost modificări și la aripa față. Plăcile terminale laterale ale aripii față au acum o curbură modificată, esențială pentru direcționarea fluxului de aer către secțiunea centrală a mașinii. Această modificare schimbă în mod semnificativ gestionarea fluxului de aer, influențând partea centrală a caroseriei și prizele de aer ale carenelor laterale. Cu toate acestea, Lewis Hamilton s-a declarat nemulțumit. „Mercedes, McLaren și Red Bull au o configurație diferită a aripii față față de a noastră și par că funcționează mai bine. Trebuie să analizăm acest aspect pentru a vedea dacă există ceva ce putem îmbunătăți.” Rolul și eficiența unor alte două evoluții, deflectoarele laterale și noua podea, au fost analizate aici.

Motorul e problema numărul 1

Problemele Ferrari se manifestă mai ales pe liniile drepte lungi, unde există un deficit de viteză față de Mercedes. Acesta vine însă mai ales de la deficitul de putere de aproximativ 30 de cai față de Mercedes.

Impresia este cea a unei mașini care își gestionează destul de bine pneurile, dar care suferă pur și simplu de o lipsă de ritm, în mare parte atribuită motorului slab. Acest deficit s-a simțit cel mai mult în sesiunea Q3 de la Miami. După ce a avut timpi foarte buni în toate sesiunile, Leclerc a trebuit să se mulțumească cu poziția a treia pe grila de start. „Locul secund era posibil, poate chiar primul, sincer. Doar că rivalii, când ajung în Q3, au o rezervă de viteză suplimentară pe care noi, deocamdată, nu o avem”, a spus monegascul după calificările din Miami.

După cursa din Canada sau cea din Monaco se va trage linia în ceea ce privește mecanismul ADUO. La deficitul estimat față de Mercedes (30CP), Ferrari ar putea primi dreptul la două upgrade-uri în 2026 și două în 2027.

Numai că noul motor Ferrari va fi disponibil, probabil, cel mai devreme de-abia la Spa-Francorchamps, pe 19 iulie. Este fosta cursă a 12-a, dar după anularea a două Mari Premii este actuala cursă a zecea din 22. Deci Ferrari ar putea profita de acest motor doar jumătate de sezon.