Talpan, mesaj pentru suporterii Stelei, după ce Gigi Becali a susţinut că l-a învins în instanţă: “Îi asigur”

Bogdan Stănescu Publicat: 6 mai 2026, 19:07

Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a publicat un mesaj pe reţelele sociale, după ce patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a susţinut că l-a învins în instanţă.

Talpan a subliniat că nu e vorba de nicio victorie. El a precizat că instanţa a respins doar o expertiză extrajudiciară depusă la dosar.

Florin Talpan, după ce Gigi Becali a susţinut că l-a învins în instanţă în dosarul prejudiciului: “Dosarul nu a fost judecat pe fond”

„În contextul informațiilor apărute recent în presă, consider necesar să fac câteva precizări pentru corecta informare a opiniei publice și, în special, a suporterilor. În dosarul aflat pe rolul Tribunalului București, având ca obiect recuperarea prejudiciului cauzat de FCSB prin folosirea nelegală a mărcii ‘Steaua’, instanța a respins ca inadmisibilă expertiza extrajudiciară depusă la dosar. Această soluție privește exclusiv modalitatea de administrare a probei, nu fondul cauzei și nici existența prejudiciului.

Este important de subliniat că expertizele extrajudiciare nu sunt interzise, iar Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 130/2008, a stabilit că acestea pot avea valoare probatorie la fel ca cele judiciare atunci când sunt întocmite de specialiști autorizați și sunt supuse dezbaterii contradictorii. În mod firesc, instanța urma să aprecieze valoarea raportului în ansamblul probelor, la momentul soluționării cauzei. Totuși, respingerea expertizei extrajudiciare nu înseamnă că prejudiciul nu poate fi dovedit. Dimpotrivă, instanța urmează să dispună administrarea probelor necesare, inclusiv a unei expertize judiciare, singurul instrument procedural prin care se poate stabili cuantumul exact al prejudiciului.

“Îi asigur pe suporteri că trebuie să avem, împreună, aceeaşi încredere în justiţie”

Reamintesc un aspect esențial: dosarul nu a fost judecat pe fond. Nu există o soluție definitivă, nu există o concluzie asupra prejudiciului, iar procesul continuă în mod firesc cu administrarea probelor. Am depus și voi continua să depun toate eforturile pentru apărarea intereselor clubului, cu aceeași determinare și responsabilitate ca până acum. Îi asigur pe suporteri că trebuie să avem, împreună, aceeași încredere în Dumnezeu și în justiție. Sunt singurele instanțe care împart dreptatea și o fac întotdeauna la timpul potrivit”, a scris Florin Talpan pe contul său de Facebook.

Clubul CSA Steaua solicită, în instanţă, despăgubiri de circa 37 de milioane de euro de la FCSB pentru folosirea fără drept a mărcii “Steaua”.

