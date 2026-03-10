Percheziţii după bataia dintre suporterii Petrolului şi jadarmi, de la meciul cu Rapid! - Antena Sport

*În urma incidentelor violente produse în contextul unei competiții sportive desfășurate în municipiul București, polițiștii și jandarmii au desfășurat un complex de activități operative și de investigare, care au condus la punerea în aplicare a 9 mandate de percheziție domiciliară, identificarea a zeci de persoane implicate în fapte antisociale, precum și la aplicarea de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 90.000 de lei, alături de multiple măsuri complementare de interzicere a accesului la competiții sportive.*

La data de 10 martie 2026, polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Prahova, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.

Cercetările au fost declanșate în urma incidentelor produse la data de 6 februarie 2026, în contextul desfășurării partidei de fotbal dintre FC Rapid București și FC Petrolul Ploiești, organizată pe un stadion din Capitală.

Din datele și probele administrate până în prezent a rezultat că, în sectorul destinat suporterilor oaspeți, ar fi izbucnit un conflict violent între două grupuri de suporteri, situație care a generat o stare de temere în rândul persoanelor aflate în proximitate și a afectat ordinea și liniștea publică.

În urma activităților desfășurate astăzi, 9 persoane bănuite de comiterea faptelor au fost depistate, acestea urmând să fie conduse la sediul unității de poliție pentru audieri și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

În cadrul perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate bunuri de interes pentru cauză, necesare administrării materialului probator.

*

În același timp, Jandarmeria Capitalei a desfășurat activități specifice de identificare și sancționare a persoanelor care au încălcat legislația în vigoare pe timpul desfășurării aceleiași competiții sportive.

Astfel, în urma încălcării prevederilor legale, jandarmii au întocmit, la data de 6.03.2026, un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

De asemenea, au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 70.630 de lei.

Din totalul sancțiunilor aplicate, trei sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 48.000 de lei, au fost dispuse față de organizatorul evenimentului sportiv, pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de cadrul legal aplicabil.

Totodată, două sancțiuni contravenționale, în valoare de 20.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază și protecție, pentru neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin în asigurarea măsurilor de ordine și siguranță.

În același context, au fost dispuse 4 sancțiuni complementare privind interzicerea accesului la competiții sportive, pentru perioade cuprinse între 6 luni și un an.

Totodată, în urma continuării verificărilor, la data de 9 martie 2026, jandarmii au mai identificat 26 de persoane implicate în săvârșirea unor fapte antisociale, dintre care 24 suporteri ai uneia dintre echipe și 2 suporteri ai echipei adverse.

În acest caz, jandarmii au aplicat 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 22.150 de lei, precum și 16 sancțiuni complementare de interzicere a accesului la competiții sportive, pentru o perioadă de 1 an.

*Poliția Capitalei și Jandarmeria Capitalei vor continua acțiunile pentru prevenirea și combaterea faptelor de violență în contextul competițiilor sportive, în vederea menținerii ordinii și siguranței publice.*