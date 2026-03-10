Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Susţinere totală a fanilor pentru Mirel Rădoi! Gheorghe Mustață: "Indiferent de situaţie noi suntem alături de el" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Susţinere totală a fanilor pentru Mirel Rădoi! Gheorghe Mustață: “Indiferent de situaţie noi suntem alături de el”
VIDEO

Susţinere totală a fanilor pentru Mirel Rădoi! Gheorghe Mustață: “Indiferent de situaţie noi suntem alături de el”

Radu Constantin Publicat: 10 martie 2026, 11:56

Comentarii
Susţinere totală a fanilor pentru Mirel Rădoi! Gheorghe Mustață: Indiferent de situaţie noi suntem alături de el

Mirel Rădoi a ajuns în jurul orei 11:00, la baza FCSB-ului din Berceni. Aici a avut loc un moment emoţionat pentru antrenor. El a fost întâmpinat de aproximativ 200 de fani ai campioanei României, iar suporterii au început să-i scandeze numele tehnicianului. Mirel Rădoi a ţinut un discurs în faţa fanilor, apoi s-a retras pentru o scurtă discuţie cu liderii galeriei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a vorbit despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB şi spune că acesta se va bucura de susţinerea fanilor indiferent de ce rezultate va avea.

“E un lucru extraordinar. Mi-ar dorit foarte mult ca Mirel să vină la noi. S-a întâmplat, sperăm să facă lucruri bune. Sperăm să pună piciorul unde trebuie şi să facă echipă.

Nu se pune problema, indiferent de situaţie noi suntem alături de el. Pe Mirel Rădoi îl susţinem indiferent de situaţie, de rezultate, de orice, asta ca să înţeleagă toată lumea. Mirel va fi susţinut de noi din toate punctele de vedere.

(n.r. întrebat dacă Mirel Rădoi rămâne şi din vară) Aici nu putem spune acum. Ce ştiu şi eu ca şi voi, că rămâne până în vară. Acum aşteptăm până în vară, aşa cum a zis şi patronul, dacă va fi suficient caşcaval să i se facă oferta şi să rămână în ţară.

Reclamă
Reclamă

Mirel este stelist adevărat. Sperăm ca venirea lui Mirel să fie un pas înainte şi să mai uităm din supărările avute. Eu exact asta am şi spus, 80 la sută din supărări s-au cam dus, mai rămâne să ne calificăm în Conference League”, a declarat Mustaţă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Mi-au omorât copilul!" Un bebeluș din Iași a murit la 2 zile, după ce medicii l-au trimis acasă cu febră
Observator
"Mi-au omorât copilul!" Un bebeluș din Iași a murit la 2 zile, după ce medicii l-au trimis acasă cu febră
Mirel Rădoi, primit ca un erou de Peluza Nord! Spectacol total la primul antrenament la revenirea la FCSB. Video
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, primit ca un erou de Peluza Nord! Spectacol total la primul antrenament la revenirea la FCSB. Video
12:03
Mesajul lui Mirel Rădoi pentru suporterii din Peluza Nord la baza sportivă FCSB: “Un lucru trebuie să rămână”
11:35
FotoMirel Rădoi, discurs în faţa fanilor FCSB. Primire emoţionantă cu torţe şi cântece la baza FCSB
11:30
Gigi Becali pregătește o clauză halucinantă pentru Florin Tănase: “Nu mai are voie cu vârful de bocanc”
11:02
Manchester City – Liverpool, “șocul” din sferturile Cupei Angliei. Arsenal și Chelsea, noroc la tragerea la sorți
10:55
Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma
10:37
VIDEOPercheziţii după bataia dintre suporterii Petrolului şi jadarmi, de la meciul cu Rapid!
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 3 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 4 Gigi Becali a făcut anunţul, după întâlnirea cu Mirel Rădoi de la palat: “Are ofertă de 1,6 milioane” 5 Ce a spus Cristi Chivu despre penalty-ul cerut de Inter în finalul nebun de meci cu Milan 6 “Cum o să puteți trei luni să nu faceți schimbările la FCSB?” Ce a putut răspunde Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”