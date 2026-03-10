Susţinere totală a fanilor pentru Mirel Rădoi! Gheorghe Mustață: "Indiferent de situaţie noi suntem alături de el" - Antena Sport

Mirel Rădoi a ajuns în jurul orei 11:00, la baza FCSB-ului din Berceni. Aici a avut loc un moment emoţionat pentru antrenor. El a fost întâmpinat de aproximativ 200 de fani ai campioanei României, iar suporterii au început să-i scandeze numele tehnicianului. Mirel Rădoi a ţinut un discurs în faţa fanilor, apoi s-a retras pentru o scurtă discuţie cu liderii galeriei.
Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a vorbit despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB şi spune că acesta se va bucura de susţinerea fanilor indiferent de ce rezultate va avea.
“E un lucru extraordinar. Mi-ar dorit foarte mult ca Mirel să vină la noi. S-a întâmplat, sperăm să facă lucruri bune. Sperăm să pună piciorul unde trebuie şi să facă echipă.
Nu se pune problema, indiferent de situaţie noi suntem alături de el. Pe Mirel Rădoi îl susţinem indiferent de situaţie, de rezultate, de orice, asta ca să înţeleagă toată lumea. Mirel va fi susţinut de noi din toate punctele de vedere.
(n.r. întrebat dacă Mirel Rădoi rămâne şi din vară) Aici nu putem spune acum. Ce ştiu şi eu ca şi voi, că rămâne până în vară. Acum aşteptăm până în vară, aşa cum a zis şi patronul, dacă va fi suficient caşcaval să i se facă oferta şi să rămână în ţară.
Mirel este stelist adevărat. Sperăm ca venirea lui Mirel să fie un pas înainte şi să mai uităm din supărările avute. Eu exact asta am şi spus, 80 la sută din supărări s-au cam dus, mai rămâne să ne calificăm în Conference League”, a declarat Mustaţă.
