Manchester City - Liverpool, "șocul" din sferturile Cupei Angliei. Arsenal și Chelsea, noroc la tragerea la sorți - Antena Sport

Tragerea la sorți pentru sferturile din FA Cup au avut loc luni seara, iar cel mai tare meci este fără doar și poate cel dintre Manchester City și Liverpool, formațiile care au controlat fotbalul englez în ultimii 10 ani. Arsenal și Chelsea, alte echipe de top din Anglia, au avut noroc, în timp ce cel de-al patrulea sfert dintre West Ham și Leeds United e cel mai puțin atractiv.

Cupa Angliei și-a stabilit în noaptea dinspre luni spre marți toate sfertinalistele, iar acum tabloul este complet. Ultima formație care și-a asigurat “biletul” către această fază a competiției a fost West Ham, care s-a impus după loviturile de departajare în duelul cu Brentford.

City – Liverpool, “finala” din sferturile Cupei Angliei

Tragerea la sorți a sferturilor de finală a generat și un șoc, Manchester City și Liverpool urmând să se lupte pentru un loc în “careul de ași”. Deși “cormoranii” nu sunt în cea mai bună formă în campionat, trupa lui Arne Slot își va dori cu siguranță să își salveze sezonul cu cel puțin un trofeu, fiind în joc și pentru câștigarea Ligii Campionilor, unde va da peste Galatasaray în optimi. Ce e interesant e că “urecheata” îl poate salva pe antrenorul olandez din a fi demis și înlocuit de Xabi Alonso.



Arsenal, echipa cu cele mai multe Cupe ale Angliei în palmares, întâlnește o echipă care a provocat o surpriză în optimi. Southampton, adversara “tunarilor”, a eliminat-o în runda precedentă pe Fulham.