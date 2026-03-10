Gigi Becali pregătește o clauză halucinantă pentru Florin Tănase: "Nu mai are voie cu vârful de bocanc" - Antena Sport

Gigi Becali a avut recent o intervenție în cadrul unei emisiuni și printre altele patronul de la FCSB a vorbit și despre prelungirea contractului lui Florin Tănase. Latifundiarul din Pipera a anunțat că nu se pune problema să nu continue cu jucătorul de 31 de ani, deși va avea pretenția de la el să nu mai apeleze la execuții pretențioase.

Numele lui Florin Tănase a fost asociat recent cu diverse zvonuri privind plecarea sa de la FCSB, în contextul în care contractul său expiră și el s-a arătat tentat de o eventuală plecare în zona Golfului. După ce nici Gigi Becali nu a făcut un anunț concret legat de viitorul golgheterului roș-albaștrilor, incertitudinea a început să planeze și mai mult asupra situației, însă patronul a făcut până la urmă lumină.

Ce clauză poate să îi pregătească Gigi Becali lui Florin Tănase

Latifundiarul din Pipera a transmis că vrea să îi prelungească înțelegerea pe încă un an lui Tănase, pe care l-a catalogat drept “fotbalist de clasă”. Totuși, Becali a anunțat și că ar vrea să introducă ceva nemaivăzut în noul contract al mijlocașului, o clauză prin care să îi interzică “floricelele” pe care finanțatorul le-a mai criticat în trecut.

“Cum să nu rămână Tănase!? Am spus că voi avea o discuție cu el. El este un fotbalist de clasă, cum să nu îl țin. Tănase e om de meciuri mari. Îi fac prelungire de contract pe încă un an.

Dar să nu mai dea vârfuri de bocanc, mingea se dă cu latul. Îi pun în contract că nu mai are voie cu vârful de bocanc… cu exteriorul vârfului de bocanc“, a spus patronul roș-albaștrilor la fanatik.ro.