"Cum o să puteți trei luni să nu faceți schimbările la FCSB?" Ce a putut răspunde Gigi Becali - Antena Sport

Gigi Becali l-a convins pe Mirel Rădoi să revină la FCSB, după ce i-a promis că va avea mână liberă la echipă. Latifundiarul a anunţat că nu va mai face schimbări şi că nu va impune jucători în primul 11, mai ales că acesta a fost motivul plecării lui Rădoi în primul mandat la gruparea roş-albastră.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a fost întrebat cum se va putea abţine să nu facă schimbările cu care s-a obişnuit, mai ales la pauza meciurilor, atunci când echipa nu merge bine.

Gigi Becali nu va mai face schimbările la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi

“Treaba e următoarea: când eu dau un cuvânt, eu îl dau. De aceea, când spun cuvântul meu, acela e cuvânt. Dacă am gândit și l-am sunat: vino, finule, să mă ajuți! Atunci, la revedere!

Păi, dacă eu îmi dau cuvântul, e cuvânt la mine. (n.r. 3 luni de zile nu veți mai da niciun telefon, nicio schimbare?) Nici măcar telefonul, să formez număr. Voi sta liniștit, îmi văd de treabă”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

De ce a plecat Mirel Rădoi de la FCSB, în 2015

Mirel Rădoi se va afla la al doilea mandat la FCSB, după cel din iunie – noiembrie 2015. Atunci, în cele 29 de meciuri, el a adunat 12 victorii, 8 remize şi 9 înfrângeri.