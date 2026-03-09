"Cum o să puteți trei luni să nu faceți schimbările la FCSB?" Ce a putut răspunde Gigi Becali - Antena Sport

Gigi Becali l-a convins pe Mirel Rădoi să revină la FCSB, după ce i-a promis că va avea mână liberă la echipă. Latifundiarul a anunţat că nu va mai face schimbări şi că nu va impune jucători în primul 11, mai ales că acesta a fost motivul plecării lui Rădoi în primul mandat la gruparea roş-albastră.
Becali a fost întrebat cum se va putea abţine să nu facă schimbările cu care s-a obişnuit, mai ales la pauza meciurilor, atunci când echipa nu merge bine.
Gigi Becali nu va mai face schimbările la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi
“Treaba e următoarea: când eu dau un cuvânt, eu îl dau. De aceea, când spun cuvântul meu, acela e cuvânt. Dacă am gândit și l-am sunat: vino, finule, să mă ajuți! Atunci, la revedere!
Păi, dacă eu îmi dau cuvântul, e cuvânt la mine. (n.r. 3 luni de zile nu veți mai da niciun telefon, nicio schimbare?) Nici măcar telefonul, să formez număr. Voi sta liniștit, îmi văd de treabă”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.
De ce a plecat Mirel Rădoi de la FCSB, în 2015
Mirel Rădoi se va afla la al doilea mandat la FCSB, după cel din iunie – noiembrie 2015. Atunci, în cele 29 de meciuri, el a adunat 12 victorii, 8 remize şi 9 înfrângeri.
Rădoi îşi anunţa plecarea pe 29 noiembrie 2015, după o înfrângere cu Astra, 0-1. El a venit cu acuze legate de implicarea lui Gigi Becali în alcătuirea echipei.
”Eu nu am plecat numai din cauza rezultatelor pe care le-am avut. Am simțit că se implică la echipă, a venit în cantonament și a încercat să intervină peste mine, iar asta m-a determinat să plec de la Steaua. Scandalurile văd că pornesc din interiorul clubului în ultima perioadă, ceea ce este foarte grav și trist pentru un club ca Steaua”, spune atunci Rădoi.
FCSB se va duela în prima etapă din play-out cu Metaloglobus, în primul meci al lui Mirel Rădoi pe banca roş-albaştrilor. Partida se va desfăşura vineri, de la ora 20:30, fiind a doua a zilei, după Oţelul Galaţi – Csikszereda (17:30).
