Mesajul lui Mirel Rădoi pentru suporterii din Peluza Nord la baza sportivă FCSB: "Un lucru trebuie să rămână" - Antena Sport

Mirel Rădoi a venit marți dimineața la baza sportivă a FCSB-ului pentru a fi prezentat oficial și a pregăti primul antrenament, iar o parte din suporterii Peluzei Nord s-au mobilizat pentru a merge acolo ca să îl întâmpine. După ce a fost “îmbrăcat” de Gheorghe Mustață într-un hanorac și un fular al echipei roș-albastre, fostul antrenor de la Universitatea Craiova a susținut un scurt discurs în fața fanilor.

Mirel Rădoi va fi prezentat în această după-amiază la FCSB, însă până atunci a mers la baza sportivă a echipei, unde și-au făcut apariția și în jur de două sute de fani. Fostul închizător al roș-albaștrilor le-a transmis și un mesaj celor din galerie, care s-a axat în prinicpal pe cum ar trebui să fie alături de club.

Discursul ținut de Mirel Rădoi în fața fanilor de la FCSB

În plus, antrenorul de la FCSB care vine în locul lui Elias Charalambous le-a transmis suporterilor că trebuie să împartă pasiunea pentru culorile roșu și albastru.

“Vă mulțumesc și eu de primire și cred că în momentul ăsta cel mai important e să fiți alături de echipă și nu neapărat de mine. Încă o dată, vă mulțumesc pentru primire, pentru susținere și sunt sigur că din punctul ăsta de vedere, și dacă vrem, și dacă nu vrem, și dacă ne place, și dacă nu ne place, trebuie să fim împreună.

Drumul nostru e unul comun. Și al vostru ca suporteri, și al nostru ca și club și ca și echipă. Indiferent ce se întâmplă, de situație, de rezultate, un lucru trebuie să rămână de fiecare dată acolo. Ceea ce voi faceți aici, ceea ce noi o să facem în teren, pasiune. Mulțumesc frumos“, a spus Mirel Rădoi.