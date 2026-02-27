Dorinel Munteanu, categoric după ce Hermannstadt a învins-o pe Botoșani: „Să fim ca o haită de lupi” - Antena Sport

Închide meniul
Dorinel Munteanu, categoric după ce Hermannstadt a învins-o pe Botoșani: „Să fim ca o haită de lupi”

Viviana Moraru Publicat: 27 februarie 2026, 19:45

Dorinel Munteanu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Dorinel Munteanu a oferit prima reacție, după ce Hermannstadt a învins-o pe Botoșani, scor 3-1, în etapa a 29-a din Liga 1. Sibienii au obținut prima victorie, după cinci eșecuri suferite la rând. 

Dorinel Munteanu a declarat că victoria este una extrem de importantă în vederea moralului echipei sale. Antrenorul sibienilor speră ca echipa sa să lege victoriile, în următoarele runde.  

Dorinel Munteanu a mai dezvăluit că patronii echipei i-au băgat pe jucători în ședință, înaintea meciului cu Botoșani. Antrenorul nu a participat însă, mărturisind că obiectivul său rămâne salvarea echipei de la retrogradare. 

„Aveam nevoie pentru a stopa gândurile negative care s-au abătut asupra echipei, toate lumea vorbea de înfrângeri. Puteam să jucăm și mai bine, dar sunt mulțumit. Au trecut, sper, peste acel prag psihologic care i-a tras înapoi. Dar trebuie să avem mare grijă, că ne trebuie punct sau puncte în următoarele meciuri. Meciul de Cupă îl tratăm foarte serios, fără menajamente, trebuie să-i folosesc pe toți până la finalul campionatului. Îi felicit pe toți cei care au evoluat azi. 

A avut loc o discuție între patroni și echipă. Nu știu ce s-a discutat, nu am luat parte, dar a fost un feedback destul de bun, s-a văzut pe teren. Nu trebuie să ne oprim aici, am încercat să le transmit un mesaj foarte simplu și clar… fără atitudine, onestitate, trebuie să schimbă regimul tactic. Să nu mai fim victime, turma de oi care se duce la tăiat, să fim haita de lupi care câștigă puncte. A fost un război pentru noi azi. 

Antrenorul e ținut de rezultate. Obiectivul meu e să salvez echipa, prin acest joc, putem schimba clasamentul. El nu se schimbă dacă avem altă atitudine”, a declarat Dorinel Munteanu, conform primasport.ro, după Hermannstadt – Botoșani 3-1. 

