„Mai bun decât ne așteptam”. Andrei Nicolescu a anunțat când poate debuta George Pușcaș la Dinamo - Antena Sport

Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii despre situația lui George Pușcaș (29 de ani), noul jucător al lui Dinamo. Președintele „câinilor” s-a declarat surprins de forma bună în care se află atacantul care nu a mai bifat un meci oficial de aproape nouă luni.

George Pușcaș a semnat cu Dinamo în această săptămână. El a început antrenamentele deja sub comanda lui Zeljko Kopic, înaintea partidei pe care „câinii” o vor disputa cu FC Argeș, în această săptămână.

Andrei Nicolescu, anunț despre debutul lui George Pușcaș la Dinamo

Andrei Nicolescu a declarat că nu se aștepta ca George Pușcaș să aibă un nivel atât de bun, ținând cont de perioada îndelungată în care nu a evoluat. Cu toate acestea, atacantul e așteptat să debuteze la Dinamo după pauza competițională, datorată meciurilor echipelor naționale, de la finalul lunii martie.

„Nivelul la care este e mai bun decât ne aşteptam, ceea ce e un lucru îmbucurător pentru noi, dar încă avem de adaptat. Ne aşteptam să fie mai grea reluarea asta a ritmului.

(n.r. Când ar putea debuta) Cred că rămânem în aceeaşi perspectivă, abia după pauza competiţională, pe 1 aprilie”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.