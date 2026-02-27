„Mai bun decât ne așteptam”. Andrei Nicolescu a anunțat când poate debuta George Pușcaș la Dinamo - Antena Sport

Închide meniul
„Mai bun decât ne așteptam”. Andrei Nicolescu a anunțat când poate debuta George Pușcaș la Dinamo

Viviana Moraru Publicat: 27 februarie 2026, 20:39

George Pușcaș, în timpul unui antrenament la Dinamo/ Instagram Dinamo

Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii despre situația lui George Pușcaș (29 de ani), noul jucător al lui Dinamo. Președintele „câinilor” s-a declarat surprins de forma bună în care se află atacantul care nu a mai bifat un meci oficial de aproape nouă luni.

George Pușcaș a semnat cu Dinamo în această săptămână. El a început antrenamentele deja sub comanda lui Zeljko Kopic, înaintea partidei pe care „câinii” o vor disputa cu FC Argeș, în această săptămână.

Andrei Nicolescu, anunț despre debutul lui George Pușcaș la Dinamo

Andrei Nicolescu a declarat că nu se aștepta ca George Pușcaș să aibă un nivel atât de bun, ținând cont de perioada îndelungată în care nu a evoluat. Cu toate acestea, atacantul e așteptat să debuteze la Dinamo după pauza competițională, datorată meciurilor echipelor naționale, de la finalul lunii martie.

„Nivelul la care este e mai bun decât ne aşteptam, ceea ce e un lucru îmbucurător pentru noi, dar încă avem de adaptat. Ne aşteptam să fie mai grea reluarea asta a ritmului.

(n.r. Când ar putea debuta) Cred că rămânem în aceeaşi perspectivă, abia după pauza competiţională, pe 1 aprilie”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.

George Pușcaș se află la prima aventură în Liga 1. Atacantul de 29 de ani a semnat cu Dinamo un contract valabil pe un sezon și jumătate, încasând un salariu de aproximativ 20.000 de euro pe lună.

George Puşcaş, 11 goluri pentru naţionala României

George Puşcaş este cotat în prezent la 900.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Cea mai ridicată cotă a lui a fost de 6 milioane de euro.

Puşcaş a evoluat în 46 de meciuri pentru naţionala României, marcând 11 goluri pentru tricolor. Puşcaş a înscris un gol foarte important în meciul Israel – România 1-2, din preliminariile EURO 2024, care a consfinţit calificarea tricolorilor la Europeanul din Germania. Al doilea gol al naţionalei a fost marcat atunci de Ianis Hagi.

Puşcaş a fost unul dintre jucătorii-cheie şi la naţionala U21, care a ajuns în 2019 în semifinalele Campionatului European. În tricoul naţionalei U21, Puşcaş a marcat 18 goluri în 25 de partide.

