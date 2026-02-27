Jucătorul de la FCSB, OUT de la World Cup 2026. Mihai Stoica a făcut anunțul: „E un caz unic!” - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorul de la FCSB, OUT de la World Cup 2026. Mihai Stoica a făcut anunțul: „E un caz unic!”

Viviana Moraru Publicat: 27 februarie 2026, 19:54

Mihai Stoica / Profimedia

Mihai Stoica a anunțat că Siyabonga Ngezana nu va mai putea participa alături de naționala sa la World Cup 2026, turneu care se vede live exclusiv în Universul Antena. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că fundașul sud-african refuză în continuare să se opereze. 

Mihai Stoica a transmis că nu s-a mai confruntat cu un astfel de caz, în cariera sa de oficial în fotbal. MM a dezvăluit că și ceilalți jucători de la FCSB au încercat să-l convingă pe Siyabonga Ngezana să se opereze, însă acesta evită intervenția chirurgicală, sperând să se recupereze prin antrenament.  

Siyabonga Ngezana, șanse mici să participe la World Cup 2026 

Siyabonga Ngezana a suferit o leziune de menisc și a bifat ultimul meci la FCSB la finalul lunii trecute, atunci când campioana a înfruntat-o pe Fenerbahce, în ultima etapă a grupei de Europa League.  

Mihai Stoica a declarat că în cazul în care nu va accepta să se opereze, Siyabonga Ngezana nu va mai juca niciun meci la FCSB, până la finalul sezonului. În acest context, MM consideră că prezența fundașului sud-african la Mondial este compromisă. 

„Dawa se antrenează normal, Ngezana trage de timp, speră să scape de intervenție. Nu înțelege, nu avem cum să-l obligăm să se opereze. Când se va antrena, când nu se va mai feri de contacte, pentru că vrea să joace, probabile se va bloca piciorul și va ajunge la operație.  

Prezența lui Ngezana la Mondial e compromisă total, din punctul meu de vedere. El nu va juca nicio secundă la noi, dacă nu se operează. Leziunea de menisc nu poate fi reparată antrenându-te la sală. Nu doar staff-ul i-a explicat, până și colegii lui de echipă i-au spus. El crede că va rezolva așa. E un caz unic de când sunt eu în fotbal. I-am explicat, ai o vârstă, e normal să fii reținut. Dar n-ai ce să faci”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

