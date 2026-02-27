Pentru prima dată în istorie! Schimbare la Real Madrid, înaintea „dublei” cu Manchester City din Champions League - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Pentru prima dată în istorie! Schimbare la Real Madrid, înaintea „dublei” cu Manchester City din Champions League

Viviana Moraru Publicat: 27 februarie 2026, 21:18

Jucătorii lui Real Madrid, în meciul cu Benfica din Champions League/ Profimedia

Real Madrid o va înfrunta din nou pe Manchester City, în Champions League. Cele două se vor întâlni în faza optimilor de finală, partidele urmând să se dispute pe 11, respectiv 17 martie.

Ca urmare a programării UEFA, cei de la La Liga s-au văzut și ei nevoiți să modifice programul etapei 27.

Schimbare importantă în La Liga, înaintea „dublei” dintre Real Madrid și Manchester City

Real Madrid se va duela cu Getafe luni, pe 2 martie, de la ora 22:00, în etapa a 26-a din La Liga. Spaniolii au modificat programul următoarei etape, astfel că „galacticii” vor înfrunta Celta Vigo vineri, pe 6 martie.

Spaniolii de la marca.com notează că este pentru prima dată în istorie când Real Madrid dispută două meciuri în zilele de luni și vineri, în aceeași săptămână.

Modificarea s-a efectuat în condițiile în care pe 11 martie, Real Madrid va primi vizita celor de la Manchester City. Inițial, meciul cu Celta Vigo era programat să se dispute sâmbătă, însă în acest context, „galacticii” vor avea parte de o zi în plus de odihnă.

Și în privința Barcelonei, programul din La Liga s-a modificat. Înaintea meciului tur cu Newcastle din optimile Champions League, care se va disputa pe 10 martie, catalanii vor disputa partida cu Athletic Bilbao din etapa a 27-a din La Liga.

Meciul de pe San Mames a fost inițial programat duminică, pe 8 martie. Ulterior, La Liga a stabilit ca duelul să se dispute cu o zi mai devreme, de la ora 22:00, pentru ca elevii lui Hansi Flick să se odihnească în vederea confruntării cu cei de la Newcastle.

Tabloul complet al optimilor Champions League:

  • Real Madrid – Manchester City
  • Bodo/Glimt – Sporting Lisabona
  • Paris Saint-Germain – Chelsea
  • Newcastle – Barcelona
  • Galatasaray – Liverpool
  • Tottenham – Atletico Madrid
  • Atalanta – Bayern Munchen
  • Bayer Leverkusen – Arsenal
