Noul atacant de la CFR Cluj a fost dorit în trecut și de Gigi Becali. Atunci era golgheterul echipei sale - Antena Sport

Noul atacant de la CFR Cluj a fost dorit în trecut și de Gigi Becali. Atunci era golgheterul echipei sale

Noul atacant de la CFR Cluj a fost dorit în trecut și de Gigi Becali. Atunci era golgheterul echipei sale

Noul atacant de la CFR Cluj a fost dorit în trecut și de Gigi Becali. Atunci era golgheterul echipei sale

Andrei Nicolae Publicat: 29 ianuarie 2026, 18:05

Noul atacant de la CFR Cluj a fost dorit în trecut și de Gigi Becali. Atunci era golgheterul echipei sale

Luka Zahovic, înainte de un meci / Profimedia

CFR Cluj l-a prezentat oficial joi pe Luka Zahovic, atacant sloven venit din Polonia, de la Gornik Zabrze. Fotbalistul de 30 de ani vine în România la opt ani distanță după ce a fost asociat cu un transfer la FCSB, fiind atunci urmărit și lăudat de Gigi Becali și de Mihai Stoica.

Daniel Pancu anunța recent că la CFR va mai veni cu siguranță încă un atacant după ce l-a adus pe Alibek Aliev, iar acest lucru s-a adeverit pe 29 ianuarie. Luka Zahovic a devenit cel mai recent transfer al formației din Gruia, alăturându-se altor cinci fotbaliști veniți în iarnă.

Zahovic a fost și pe “radarul” lui Becali acum opt ani

Un aspect interesant despre noul jucător al lui CFR este că în 2018, el a fost pe lista celor de la FCSB. Atunci, Zahovic venea după un sezon foarte bun alături de Maribor, echipă alături de care câștigase până atunci patru titluri de campion.

În stagiunea 2017/18, atacantul născut la Guimaraes a fost golgheterul campionatului din Slovenia, cu 18 goluri marcate în 25 de etape. În acel an, Maribor a ratat însă titlul.

Acum, vârful cu 15 prezențe la națională a ajuns la 30 de ani și vine de la polonezii de la Gornik Zabrze, pentru care a evoluat timp de un sezon și jumătate. În prima parte a acestui an, el a marcat doar de două ori, însă primele etape au fost ratate după o operație la picior.

1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Adama Traore a semnat cu West Ham 4 Kyros Vassaras, măsură dură după UTA – Rapid! Arbitrul a fost pedepsit 5 Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl "înţeapă" pe Becali: "Critici mai dure ca niciodată" 6 Fotbalistul pentru care Universitatea Craiova a făcut ofertă de 1,7 milioane euro
