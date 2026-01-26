CFR poate vinde încă doi titulari. Anunțul lui Daniel Pancu după victoria en-fanfare cu FCSB - Antena Sport

Închide meniul
CFR poate vinde încă doi titulari. Anunțul lui Daniel Pancu după victoria en-fanfare cu FCSB

Andrei Nicolae Publicat: 26 ianuarie 2026, 12:59

Daniel Pancu, în meciul cu FCSB / Sport Pictures

Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a dezvăluit în cadrul unei emisiuni că echipa sa ar putea rămâne fără doi jucători de bază care să fie vânduți la alte cluburi. Tehnicianul a vorbit inclusiv despre capitolul “veniri” în ceea ce privește perioada de mercato și a spus că în Gruia va mai ajunge cel puțin un atacant.

CFR Cluj și-a vândut deja trei titulari în această “fereastră” de transferuri, respectiv pe Louis Munteanu, Lindon Emerllahu și Otto Hindrich. Cu toate acestea, conducerea din Gruia ia în considerare să mai cedeze unul sau doi oameni de bază, anunțul fiind făcut chiar de Daniel Pancu la o zi după succesul cu 4-1 cu FCSB.

Daniel Pancu: “Mergem înainte”

Tehnicianul “feroviarilor” a mărturisit că sunt șanse ca anumiți jucători să plece, fără să dea însă niciun nume în acest sens. Meriton Korenica, marcator în duelul cu roș-albaștrii de duminică seara, este unul dintre cei care ar putea să se despartă de CFR, ținând cont că a fost asociat în ultima perioadă cu o mutare în MLS, la DC United, clubul care l-a cumpărat și pe Louis Munteanu.

E posibil să mai plece jucători, mai sunt oferte pentru jucători și eu unul iau în calcul să mai rămân fără unul sau poate chiar doi jucători titulari. Clubul e cel mai important în toate cazurile, să fie sănătos, jucătorii să fie mulțumiți, plătiți la zi și mergem înainte“, a spus antrenorul de la CFR, potrivit gsp.ro.

CFR nu vrea însă să rămână cu posturi descoperite în cazul în care mai vinde jucători, motiv pentru care vrea să fie activă în mercato și în ceea ce privește jucătorii cumpărați.

Cu siguranță mai vin jucători, minim un atacant. Amândoi sunt dreptaci, cei pe care îi avem pe listă, se găsesc foarte greu“, a mai menționat fostul selecționer al naționalei de tineret.

Odată cu victoria de pe Arena Națională, CFR a urcat peste FCSB în clasament și se află pe locul 9, la patru puncte distanță de ultimul loc care asigură accesul în play-off. De cealaltă parte, roș-albaștrii sunt pe 11, la cinci puncte distanță de poziția a șasea, iar lucrurile încep să se complice, pentru că mai sunt doar șapte etape până la finalul sezonului regular.

