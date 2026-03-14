Cea mai dură reacţie după Rapid – Dinamo 3-2: "Istvan Kovacs şi cu Popa au băgat-o în poartă"

Dan Roșu Publicat: 14 martie 2026, 23:31

Istvan Kovacs, în timpul unui meci - Sport Pictures

Florin Prunea a fost extrem de vehement la adresa arbitrilor Istvan Kovacs şi Marius Popa, după Rapid – Dinamo 3-2. Fostul mare portar a criticat decizia luată la golul de 2-2 marcat de Claudiu Petrila.

Borza l-a împins clar pe Alexandru Musi înainte ca Petrila să înscrie, iar verdictul specialistului Marius Avram a fost că golul trebuia anulat. Prunea a venit însă cu declaraţii mult mai tari, pentru central şi Popa, arbitrul VAR.

Florin Prunea, declaraţii dure după Rapid – Dinamo 3-2

“Meci influenţat de brigada de arbitraj. De ce judeci cu măsuri diferite? De ce nu judeci la fel? La ce să te gândeşti? Sunt două faze împotriva aceleiaşi echipe. E părtinitor arbitrajul. Istvan Kovacs şi cu Popa au băgat-o în poartă”, a spus Prunea, citat de digisport.ro.

Marius Avram a fost şi el de părere că stvan Kovacs ar fi trebuit să fluiere, iar golul nu trebuia validat. Centralul din Carei nu a fost chemat de camera VAR să revadă faza:

“Trebuie să spunem că este vorba despre un fault al jucătorului de la Rapid. Cu ambele braţe îşi împinge adversarul care are şi mingea în faţă. Impactul direct asupra fazei e evident. Istvan Kovacs era foarte aproape. Posibil să fi existat un dialog cu cei din camera VAR, dar cred că este o fază evidentă la care cei din camera VAR ar fi trebuit să îl cheme să o revadă.

Oriunde pe teren această fază este judecată cu fault. Sunt mai multe elemente. Îl împinge cu ambele braţe, îl dezechilibrează şi îl trânteşte la pământ şi are un impact direct asupra fazei”, a declarat Marius Avram, pentru sursa citată anterior.

