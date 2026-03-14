Cea mai dură reacţie după Rapid – Dinamo 3-2: “Istvan Kovacs şi cu Popa au băgat-o în poartă”

Florin Prunea a fost extrem de vehement la adresa arbitrilor Istvan Kovacs şi Marius Popa, după Rapid – Dinamo 3-2. Fostul mare portar a criticat decizia luată la golul de 2-2 marcat de Claudiu Petrila.

Borza l-a împins clar pe Alexandru Musi înainte ca Petrila să înscrie, iar verdictul specialistului Marius Avram a fost că golul trebuia anulat. Prunea a venit însă cu declaraţii mult mai tari, pentru central şi Popa, arbitrul VAR.

Florin Prunea, declaraţii dure după Rapid – Dinamo 3-2

“Meci influenţat de brigada de arbitraj. De ce judeci cu măsuri diferite? De ce nu judeci la fel? La ce să te gândeşti? Sunt două faze împotriva aceleiaşi echipe. E părtinitor arbitrajul. Istvan Kovacs şi cu Popa au băgat-o în poartă”, a spus Prunea, citat de digisport.ro.

Marius Avram a fost şi el de părere că stvan Kovacs ar fi trebuit să fluiere, iar golul nu trebuia validat. Centralul din Carei nu a fost chemat de camera VAR să revadă faza:

“Trebuie să spunem că este vorba despre un fault al jucătorului de la Rapid. Cu ambele braţe îşi împinge adversarul care are şi mingea în faţă. Impactul direct asupra fazei e evident. Istvan Kovacs era foarte aproape. Posibil să fi existat un dialog cu cei din camera VAR, dar cred că este o fază evidentă la care cei din camera VAR ar fi trebuit să îl cheme să o revadă.