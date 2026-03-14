Andrei Nicolescu, discurs nemilos la adresa arbitrajului, după Rapid – Dinamo 3-2: „Viciere de rezultat! Bătaie de joc”

Rapid și Dinamo București au oferit spectatorilor prezenți pe Giulești un meci pe cinste, însă câștig de cauză a avut echipa antrenată de Costel Gâlcă. Formația alb-vișinie a profitat de eșecul suferit de Universitatea Craiova și a urcat pe prima poziție în play-off.
Partida a fost plină de momente spectaculoase, dar și de situații controversate, „câinii” fiind cei care au criticat cel mai mult arbitrajul după fluierul final.
Andrei Nicolescu vrea măsuri după erorile de arbitraj din Rapid – Dinamo 3-2
Rapid este noul lider din play-off, ca urmare a succesului obținut pe teren propriu contra rivalei Dinamo București. Formația antrenată de Costel Gâlcă a profitat din plin de înfrângerea Universității Craiova și a preluat conducerea în Liga 1.
După fluierul final, Andrei Nicolescu a fost cel care a apărut în zona de flash-interviu, iar administratorul special al lui Dinamo a avut un discurs nemilos la adresa arbitrajului.
„Încercăm să nu ne ducem în zone, să demonstrăm că avem mentalitate ca acum 20 de ani. Mi s-a terminat respectul pentru arbitraj, este păcat, acum câteva zile aveam speranțe că lucrurile vor merge într-o direcție bună. Este o viciere de rezultat, bătaie de joc. Din păcate, este de neînțeles ca arbitri la asemenea cotă pot să facă greșeli de asemenea manieră.
Nu putem să jucăm în play-off așa. Arbitrați de maniera asta, nu mai e competiție. Este o fază care trebuia analizată ca atunci, faultul ăsta la Musi este de cinci ori mai evident decât cel făcut de Mărginean. Nu vreau să acuz pe nimeni, mă îngrozesc ca în 2026 campionatul din România să fie condiționat de arbitraj sau dorințe. Este o viciere gravă de rezultat, cred că nici la Liga 4 nu există așa ceva.
Exclud ca în 2026 aceste greșeli ar avea intenție. Mi-aș dori mai multă responsabilitate din partea tuturor. Am văzut la domnul Vassaras responsabilitate, mi-aș dori să nu vedem greșeli așa evidente. Putem să înțelegem că Istvan Kovacs a văzut ceva, nu a fost convins, dar în camera VAR nu exista niciun dubiu”.
Andrei Nicolescu: „Greșeala din seara asta e cea mai mare din tot acest campionat”
„Este o întâmplare punctuală, am venit eu ca să protejez jucătorii pentru că frustrarea este incredibilă în vestiar. Vrem respect! Greșeala din seara asta e cea mai mare din tot acest campionat. Nu se poate să avem astfel de greșeli, este… Refuz să cred că a fost voit. Am ales mereu din respect pentru arbitraj să nu comentez, dar în seara aceasta este iresponsabilitate. Ne întrebăm după de ce nu vine nimeni la stadion. De ce nu crește fotbalul din România? Vreau să intrăm la fel de determinați pe teren, dar să fim lăsați să jucăm fotbal.
Sper să fie prima și ultima dată când vin la flash-interviu și să vorbesc, sper ultima dată, despre arbitraj. Eu cred că Dinamo, cu toți jucătorii valizi, arăta și mai bine. Mergem înainte, dar nu-mi permiteam să îi las să vină aici și să mă trezesc cu cine știe ce. Vreau doar să semnalez o gafă mare care a influențat rezultatul final al meciului.
Este o greșeală impardonabilă. Eu trag un semnal de alarmă și îmi doresc responsabilitate. Am venit să protejez jucătorii și atât”, a declarat Andrei Nicolescu.
