Andrei Nicolescu, discurs nemilos la adresa arbitrajului, după Rapid – Dinamo 3-2: „Viciere de rezultat! Bătaie de joc”

Rapid și Dinamo București au oferit spectatorilor prezenți pe Giulești un meci pe cinste, însă câștig de cauză a avut echipa antrenată de Costel Gâlcă. Formația alb-vișinie a profitat de eșecul suferit de Universitatea Craiova și a urcat pe prima poziție în play-off.

Partida a fost plină de momente spectaculoase, dar și de situații controversate, „câinii” fiind cei care au criticat cel mai mult arbitrajul după fluierul final.

Andrei Nicolescu vrea măsuri după erorile de arbitraj din Rapid – Dinamo 3-2

Rapid este noul lider din play-off, ca urmare a succesului obținut pe teren propriu contra rivalei Dinamo București. Formația antrenată de Costel Gâlcă a profitat din plin de înfrângerea Universității Craiova și a preluat conducerea în Liga 1.

După fluierul final, Andrei Nicolescu a fost cel care a apărut în zona de flash-interviu, iar administratorul special al lui Dinamo a avut un discurs nemilos la adresa arbitrajului.

„Încercăm să nu ne ducem în zone, să demonstrăm că avem mentalitate ca acum 20 de ani. Mi s-a terminat respectul pentru arbitraj, este păcat, acum câteva zile aveam speranțe că lucrurile vor merge într-o direcție bună. Este o viciere de rezultat, bătaie de joc. Din păcate, este de neînțeles ca arbitri la asemenea cotă pot să facă greșeli de asemenea manieră.