“Nu muşti mâna care te-a hrânit!”. Aproape de Rapid, Pancu a fost atacat de şeful de la CFR Cluj

Preşedintele de la CFR Cluj, Iuliu Mureşan, a recunoscut că este deranjat de plecarea lui Daniel Pancu de la echipă, dar şi de comportamentul tehnicianului care e gata să bată palma cu Rapid.
Iuliu Mureşan e supărat pe Daniel Pancu după ce antrenorul a spus că pleacă de la CFR Cluj
Oficialul grupării din Gruia a venit cu acuzaţii grave la adresa lui Daniel Pancu pe care îl acuză că nu a procedat corect şi că a jignit clubul.
“Spre deosebire de Deac, alături de care poți merge la drum oricând, Pancu a dovedit că este de drum scurt și te vinde la prima cotitură. Eu l-am susținut pe Daniel Pancu și nu-mi pare rău. L-am susținut pentru binele clubului. Ca antrenor și-a făcut treaba bine, dar susținut de noi, de tot clubul. Dacă nu-l susțineam, nu-i ieșea.
L-am sprijit foarte mult și chiar el spunea la început că plutește performanța, sunt atâtea trofee în vitrină. Când a găsit o oportunitate mai bună pentru el, probabil Rapid, chiar nu știu, a zis că pleacă la dragostea vieții lui. A început să găsească motive, să creeze sentimentul că nu are condiții.
Asta nici de glumă nu e bună, nu e un motiv. Cu acele terenuri noi am făcut performanță în ultimii 20 de ani. Stadionul este făcut din banii clubului, la un moment dat era singurul din Europa, chiar ne-a felicitat UEFA. S-au făcut eforturi foarte mari să aducem CFR-ul unde este astăzi”, a spus Mureşan.
Mureşan, despre Pancu: “Foarte urât ceea ce a făcut”
“I-am dat un Bugatti, Ferrari pe mână lui Pancu, deși am avut unele dubii, pentru că el nu avea rezultate importante ca antrenor. A fost la Rapid în Liga 3, la Iași, la naționala de tineret. Nu avusese presiunea unui club mare precum CFR. Foarte urât ceea ce a făcut, a încercat să justifice dorința sa exclusivă de a pleca dând vina pe club.
Se ridică mari semne de întrebare în privința caracterului său. Nu muști mâna care te-a ajutat, niciodată. E clar că are un comportament bipolar, care vine din trecutul lui. Înainte venea la mine la cafenea în aproape fiecare dimineață și eu l-am susținut în 99% din cazuri, chiar dacă asta a costat clubul.
A dat în club nemeritat. Eu, dacă aș fi conducătorul altei echipe, m-aș gândi de 10 ori înainte dacă să-l aduc pe Pancu. Ca antrenor și-a făcut treaba, dar ca și comportament m-a dezamăgit. A spus că CFR ar putea rămâne o variantă de rezervă pentru el, dar să nu fie sigur că îl mai primim înapoi”, a spus Iuliu Mureşan pentru Digisport.
